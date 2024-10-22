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南市溪北各區有小黃公車達陣 大新營新闢5條路線曝
台南市積極推動小黃公車有成，大新營地區新添5條小黃公車路線，明起展開試營運，預計下月正式營運，溪北17個行政區「區區有小黃公車」拼圖將達陣。
據知，新闢這5條小黃公車，都以新營為起點，連結東山、新營、下營、後壁區，有的採固定班次也可預約，補強現有大型公車路線盲點；包括棕2（新營至鹽水下中福王宮）、棕3-1（新營至鐵線里）、黃5（新營至下營廟前，11月11日公車班次開始營運）、黃21（新營至後壁白沙屯）、黃22（新營至東山區衛生所），明日起陸續展開試營運，預估下月由市長黃偉哲主持啟用儀式。
台南市政府交通局表示，南市已有31條小黃公車路線，累積搭乘人數逾20萬人，預計今年底前再增加11條，溪北地區將達成「區區有小黃公車」目標。
其中，固定班次依照現有公車路線行駛，在站牌攔車搭乘，票價以公車收費，跟平常在搭公車方式一樣。預約班次提供每日上午6點至晚上10點預約搭乘服務，可以在公車路線站牌方圓內一公里內到府接送，2人以上即可發車，（預約電話：台一大車隊（06）3000000，中華衛星台南車隊（06）2912222）
交通局公共運輸處說，小黃公車利用族群普遍以中高齡行動較遲緩長輩為主，推出迄今也觀察到，社區活動中心、關懷據點是推動業務重點，長者也會相互告知，後續將持續強化社區宣傳。
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