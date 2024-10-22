提升救災安全 台南東南扶輪社聯合捐贈強力照明燈箱

消防人員遇到夜間工廠或是民宅大火，常因現場照明不足，危及打火兄弟人身安全。台南東南扶輪社等今天在中正消防分隊，聯合捐贈一批可攜式強力照明燈箱給台南市消防局七大隊，強化救災現場安全，提升救援效率。

捐贈單位包括台南東南扶輪社、王佩琦、鄭惠芳、施智明、台南市億載扶輪社、台南市鳳凰扶輪社、台南市大員扶輪社，以及中國廣豐宗教文化研究推廣學會等友社。

這次捐贈可攜式強力照明燈箱，價值約50萬元，具備諸多先進功能，其亮度可達6000流明，並且可以根據現場需求在不同亮度模式之間切換。燈箱內置長效電池，能夠支持長達24小時的持續照明，確保消防員在長時間作業中不會受到光源中斷的困擾。

台南東南扶輪社社長鄭惠芳表示，消防員為市民安全日夜奔波，常面臨高風險情況，第七大隊轄區涵蓋中西區、東區、南區，轄區特性複雜，捐贈可攜式強力照明燈箱，希望能讓消防員在面對各式各樣的災害時，都能透過強力照明而有安全的救災環境。