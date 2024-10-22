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提升救災安全 台南東南扶輪社聯合捐贈強力照明燈箱

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南東南扶輪社今天在中正消防分隊，聯合捐贈一批可攜式強力照明燈箱給台南市消防局七大隊，由大隊長石家源（右）代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南東南扶輪社今天在中正消防分隊，聯合捐贈一批可攜式強力照明燈箱給台南市消防局七大隊，由大隊長石家源（右）代表接受。記者黃宣翰／翻攝

消防人員遇到夜間工廠或是民宅大火，常因現場照明不足，危及打火兄弟人身安全。台南東南扶輪社等今天在中正消防分隊，聯合捐贈一批可攜式強力照明燈箱給台南市消防局七大隊，強化救災現場安全，提升救援效率。

捐贈單位包括台南東南扶輪社、王佩琦、鄭惠芳、施智明、台南市億載扶輪社、台南市鳳凰扶輪社、台南市大員扶輪社，以及中國廣豐宗教文化研究推廣學會等友社。

這次捐贈可攜式強力照明燈箱，價值約50萬元，具備諸多先進功能，其亮度可達6000流明，並且可以根據現場需求在不同亮度模式之間切換。燈箱內置長效電池，能夠支持長達24小時的持續照明，確保消防員在長時間作業中不會受到光源中斷的困擾。

台南東南扶輪社社長鄭惠芳表示，消防員為市民安全日夜奔波，常面臨高風險情況，第七大隊轄區涵蓋中西區、東區、南區，轄區特性複雜，捐贈可攜式強力照明燈箱，希望能讓消防員在面對各式各樣的災害時，都能透過強力照明而有安全的救災環境。

第七大隊大隊長石家源說，感謝台南東南扶輪社長期以來對消防局第七大隊的支持，捐贈的燈箱將配發至第七大隊所屬的七個分隊，投入第一線救災現場，將有效提升消防員在夜間救援時的能見度和作業效率，保障他們的人身安全。

台南市消防局七大隊，獲贈一批可攜式強力照明燈箱，可強化夜間消防人員滅火時救災現場安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局七大隊，獲贈一批可攜式強力照明燈箱，可強化夜間消防人員滅火時救災現場安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局七大隊，獲贈一批可攜式強力照明燈箱。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局七大隊，獲贈一批可攜式強力照明燈箱。記者黃宣翰／翻攝

台南 消防員

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