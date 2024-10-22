聽新聞
0:00 / 0:00
台南違停亂象多…今年已釀8起死亡車禍 民代提交通助理員解方
台南市截至今年10月已有126件A1死亡車禍，其中有8起事故恐因路邊違規停車釀禍，有議員今在議會質詢，認為台南市區違停亂象，是南市府不得不面對的問題，並提出交通助理員概念，減輕基層員警勤務壓力。對此，市長黃偉哲表示，不排除從義交人力進一步輔導，今年底前會做出決策。
市議員林依婷指出，台南有許多知名觀光景點、美食名店及人流車潮，想要解決違停亂象當然不能僅單靠基層警力，但有些地方違停就該被杜絕，像是海安路、民生路一帶，尤其，並排違停在車道、人行道、路口10公尺紅線及行穿道等，警方都應立即直接取締或主動取締。
她也提出交通助理員概念，並以台北為例，今年台北共有70位交通助理員，截至9月共取締16萬張違規罰單，且都是實際存在的違停，建議市府可編列預算聘請交通助理員，在原市區先行試辦，也能減輕基層員警勤務壓力，改善台南違停問題。
黃偉哲回應，交通助理員作為交通執法新的助力，市府會進一步考量可行性，並在今年底前做出決策；台南市義交現有558名，或許也能從義交人力中，徵詢有意願的義交進一步訓練輔導，成為台南的交通助理員。
南市警局長林國清則說，維持交通治安是警方的責任，今年1月至9月已取締違規停車約達12萬1821件，警方會盡全力維持台南交通安全，並要求各分局持續掌握轄內易違規停車路段及時段，後續將針對違停在車道、人行道、路口10公尺紅線及行穿道等情況，落實並加強稽查取締；接獲民眾110報案違規停車案件，也會即時趕赴現場查處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言