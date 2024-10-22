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台南違停亂象多…今年已釀8起死亡車禍 民代提交通助理員解方

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市區違停亂象多，是南市府不得不面對的問題，市議員林依婷今在議會質詢中，要求警方落實主動取締違停在車道、人行道、路口10公尺紅線及行穿道等車輛。圖／林依婷提供
台南市區違停亂象多，是南市府不得不面對的問題，市議員林依婷今在議會質詢中，要求警方落實主動取締違停在車道、人行道、路口10公尺紅線及行穿道等車輛。圖／林依婷提供

台南市截至今年10月已有126件A1死亡車禍，其中有8起事故恐因路邊違規停車釀禍，有議員今在議會質詢，認為台南市區違停亂象，是南市府不得不面對的問題，並提出交通助理員概念，減輕基層員警勤務壓力。對此，市長黃偉哲表示，不排除從義交人力進一步輔導，今年底前會做出決策。

市議員林依婷指出，台南有許多知名觀光景點、美食名店及人流車潮，想要解決違停亂象當然不能僅單靠基層警力，但有些地方違停就該被杜絕，像是海安路、民生路一帶，尤其，並排違停在車道、人行道、路口10公尺紅線及行穿道等，警方都應立即直接取締或主動取締。

她也提出交通助理員概念，並以台北為例，今年台北共有70位交通助理員，截至9月共取締16萬張違規罰單，且都是實際存在的違停，建議市府可編列預算聘請交通助理員，在原市區先行試辦，也能減輕基層員警勤務壓力，改善台南違停問題。

黃偉哲回應，交通助理員作為交通執法新的助力，市府會進一步考量可行性，並在今年底前做出決策；台南市義交現有558名，或許也能從義交人力中，徵詢有意願的義交進一步訓練輔導，成為台南的交通助理員。

南市警局長林國清則說，維持交通治安是警方的責任，今年1月至9月已取締違規停車約達12萬1821件，警方會盡全力維持台南交通安全，並要求各分局持續掌握轄內易違規停車路段及時段，後續將針對違停在車道、人行道、路口10公尺紅線及行穿道等情況，落實並加強稽查取締；接獲民眾110報案違規停車案件，也會即時趕赴現場查處。

市議員林依婷提出交通助理員概念，建議市府可編列預算聘請交通助理員，在原市區先行試辦，減輕基層員警勤務壓力，改善台南違停問題。圖／林依婷提供
市議員林依婷提出交通助理員概念，建議市府可編列預算聘請交通助理員，在原市區先行試辦，減輕基層員警勤務壓力，改善台南違停問題。圖／林依婷提供

人行道 台南 車禍 違停

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