流浪幼貓鑽入高鐵站電扶梯 封梯驚魂12小時脫困逃跑

高鐵嘉義站昨傳流浪幼貓躲進電扶梯下，站務人員清晨巡視車站，在電扶梯下聽見微弱貓叫聲，立即封鎖電扶梯，並通報嘉義縣家畜疾病防治所協助，經3小時誘捕無果，最後拆電扶梯救貓，一階踏板重達40公斤，下午4點貓咪脫困逃跑，結束驚魂記。

據了解，站務人員昨清晨4點多巡視車站，在電扶梯下聽見微弱貓叫聲，播放貓叫聲影片後，電扶梯下的貓就會跟著叫，確認有貓咪躲在電扶梯下，因為電扶梯運行恐碾傷貓咪，站務人員先將電扶梯停用，並通報家畜疾病防治所協助處理。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，獲報後出動動物保護管制大隊先採誘捕方式，放置誘捕籠及飼料等待貓咪出現，但經過3小時貓咪仍不出來，中午時高鐵公司開會決定要拆梯救貓，一個踏階約40公斤，拆梯相當辛苦，人員還伸手撈貓，最後下午4點多貓咪脫困逃跑。

防治所長林珮如說，當天在高鐵站還有抓到3隻流浪幼貓，但沒看到母貓，目前幼貓都已安置，研判電扶梯下的幼貓是第4隻，維修人員聽到要拆梯時臉都綠了，最後連側板也都拆除，結果貓平安的跑了，感謝維修人員協助救貓。