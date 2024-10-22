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潭美颱風生成風浪起蚵農憂 暫緩拖蚵棚出海放養

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南牡蠣養殖季開始，海上可見蚵棚，但因潭美颱風生成，風浪將增大，許拖蚵農暫緩放養動作。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季開始，海上可見蚵棚，但因潭美颱風生成，風浪將增大，許拖蚵農暫緩放養動作。記者鄭惠仁／攝影

目前是台南的牡蠣養殖季，蚵棚陸續被拖至海域放養，但潭美颱風已生成，並逐漸接近菲律賓，雖不會影響到台灣，但沿海風浪將增強，蚵農擔心放養後風浪太大，會造成損失，普遍持觀望態度，等颱風遠離，風浪減小再放養。

今年台南市登記在安南區、安平、南區海域放養牡蠣的蚵棚數量7200多棚，養殖季從10月開始，但一開始因山陀兒颱風影響，蚵農都延緩作業，等颱風過後，風浪轉小才開始把蚵棚拖出海放養。蚵農觀察養殖情形，目前放養數量約3成，還有多數蚵棚沒拖出去，黃金海岸、安平海濱仍有許多蚵農趕製蚵棚中。

台南牡蠣養殖分中蚵、蚵苗，若從中蚵養起，約2個月就可收成，若從蚵苗養起，養殖期要4個多月，因此，蚵農都有計畫性養殖，年底前就可收成。蚵農在養殖最怕颱風與西南氣流，由於潭美颱風已生成，氣象資料顯示，台南以北沿海有強陣風發生的機會，風浪勢必增大，除影響牡蠣生長，若風浪太大也可毀損蚵棚，因此，多數蚵農都採觀望態度，暫緩拖棚出海放養的動作。

漁光里長林寧峰說，有過去秋颱來襲，造成蚵棚受損的經驗，大家都不敢掉以輕心，否則，蚵棚都拖出去放養，還要再花錢拖回避颱，將使成本增加，划不來，等颱風走了，風浪小了，再放養才是最安全的辦法。

台南牡蠣養殖季開始，海上可見蚵棚，但因潭美颱風生成，風浪將增大，許拖蚵農暫緩放養動作。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季開始，海上可見蚵棚，但因潭美颱風生成，風浪將增大，許拖蚵農暫緩放養動作。記者鄭惠仁／攝影

台南 潭美 秋颱 蚵棚

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