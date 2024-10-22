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影／嘉油鐵馬優化光環境啟用 嘉市新景點日夜皆美

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造與3座組合式公廁設置優化工程，昨晚舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造與3座組合式公廁設置優化工程，昨晚舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影

嘉義市嘉油鐵馬道自2008年啟用已超過16年，如今再透過夜間光環境營造與3座組合式公廁設置優化工程，成為連結城市與鄉村的夜間光廊；市長黃敏惠表示，嘉油鐵馬道具有經濟、社會、教育及環保等多面向功能；邀請大家來嘉油鐵馬道走走，見證嘉義市發展，感受美麗的嘉義市。

黃敏惠表示，擔任第一屆市長期間，不捨1943年就誕生的輸油專用鐵道荒廢，於是攜手中油公司合作建設全長約3.1公里的「嘉油鐵馬道」，啟用16年來已投入上億元建設經費，從自行車騎乘、運動休閒空間，逐步擴增多元功能，更成為網友口中盛讚的「南部最美的自行車道」。

黃敏惠表示，嘉油鐵馬道優化光環境，讓光去詮釋歷史、從光裡去看到未來，不止有功能、更有美感，明年會繼續完成嘉義縣段約1公里的優化，串連城市與鄉村，成就一條動人的風景線。一條嘉油鐵馬道並不小，從文化保存、休閒運動、教育學習、社區美化、人際聯繫等，兼顧經濟、社會、環保等諸多面向功能，實踐永續理念。

交通部觀光署主任秘書方正光表示，嘉油鐵馬道是廢棄鐵道改建成自行車道的成功案例，為城市創造結合永續概念、連結城鄉，創造日夜皆美的運動空間。

土地所有權人中油公司溶劑化學品事業部副執行長蘇志成表示，中油舊鐵道受到公路運輸的興起而沒落，當年市長黃敏惠主動向中油公司提出合作，共同保存珍貴的鐵道文化資產，也帶動了嘉義市的城市建設與觀光發展。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，優化工程獲觀光署核定6000萬元，中央補助款3787萬元、地方配合款2213萬元，施作全夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設3座組合式公廁等。工程長度達2100公尺，包含照明高燈設置109盞，扶手線燈共計3000公尺，照明更省電、不眩光、造型美及琥珀光4大目標。

昨晚啟用典禮市長黃敏惠率市府團隊、立委王美惠、觀光署主秘方正光、中油油品副執行長蘇志成、阿里山國家風景區管理處長洪維新、議長陳姿妏、多名議員及里長等共同參與。

嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造與3座組合式公廁設置優化工程，昨晚舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造與3座組合式公廁設置優化工程，昨晚舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造，成為連結城市與鄉村的夜間光廊；市長黃敏惠邀請大家來嘉油鐵馬道走走，感受美麗的嘉義市。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造，成為連結城市與鄉村的夜間光廊；市長黃敏惠邀請大家來嘉油鐵馬道走走，感受美麗的嘉義市。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造與3座組合式公廁設置優化工程，昨晚舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造與3座組合式公廁設置優化工程，昨晚舉行啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造，成為連結城市與鄉村的夜間光廊；市長黃敏惠邀請大家來感受美麗的嘉義市。記者李宗祐／攝影
嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造，成為連結城市與鄉村的夜間光廊；市長黃敏惠邀請大家來感受美麗的嘉義市。記者李宗祐／攝影

中油 嘉義 自行車 觀光署 鐵道

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