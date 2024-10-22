雲林海口生活館 挨批放任荒廢

雲林縣台西鄉海口生活館原經營團隊不再續約後，停擺近兩年，環境髒亂，議員昨質詢批「放任荒廢」。縣府建設處回應，待中央核可綠色智慧漁業產業園區後，此處將作為園區服務中心。

縣府建設處代理處長鄭峯明解釋，前年從教育處接手海口生活館所有權，去年小犬颱風後，館舍環境部分損壞，考量安全已封館，未來將拆除重建。

台西海口生活館原規畫以環境教育、漁人體驗為主題，2014年起委外民間團體營運，曾舉辦立式划槳、賞鳥等活動，館外有環湖步道，方便民眾觀賞潮間帶生態。

但2022年經營團隊不再續約，後續沒有業者進駐，館舍大門深鎖，環湖步道入口也封閉不讓進出，館外荒煙蔓草，不僅廁所髒亂不堪，雜草叢生近1人高，被認為是髒亂點、蚊子館。

縣議員顏嘉葦質詢說，先前縣長張麗善說要引進嘉義大學等單位來經營，卻一直沒有，「大家都知道房子若無人住就容易壞，根本就是故意任其荒廢」，如今才以安全有問題封閉，完全不顧台西發展，簡直可惡又可笑。

建設處擬將海口生活館配合綠色智慧漁業產業園區改建，顏嘉葦再批，產業園區報編不是一朝一夕，現要將生活館的未來寄託在產業園區，曠日廢時，根本是在欺騙民眾。

鄭峯明回應，綠色智慧漁業產業園區結合智慧養殖、水產加工等產業，開發面積共81.7公頃，已將可行性規畫報告、開發計畫送交中央，預計11月中下旬完成環境影響差異分析，再由經濟部送至環境部進行環評，審查通過後即能展開相關作業。