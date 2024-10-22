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嘉市新焚化廠 嘉縣議會爭取回饋金

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市垃圾焚化廠啟用25年，規畫在原址湖子內拆舊建新，新建日處理500噸垃圾焚化廠等設施。圖／聯合報系資料照片
嘉義市垃圾焚化廠啟用25年，規畫在原址湖子內拆舊建新，新建日處理500噸垃圾焚化廠等設施。圖／聯合報系資料照片

嘉義市湖子內地區新建垃圾焚化廠預計明年動工、2028年啟用，嘉縣居民及議員質疑市府不願回饋鄰近鄉鎮，縣議會昨決議市府若11月底前未回覆，12月4日將聚集千人到市府抗爭。市府解釋，受限中央法令，國內無前例可循，會縣市合作。

市長黃敏惠昨受訪說，嘉市一直努力改善，這幾年中央對嘉市沒有很重視之下，市府還是非常努力在做，不希望縣市間有任何對立，縣市就是兄弟、要互利共榮。

嘉市環保局廢棄物管理科長高靈韓說，因應未來焚化廠停爐歲修或非計畫性停爐的緊急處理，規畫在原址內興建1座設計每日處理500公噸廢棄物量的綠能永續循環中心，增加垃圾調度彈性，提供嘉縣立即支援，深化區域治理目標。

嘉縣議員陳柏麟主持專案會議，水上鄉長林湘亭、中埔鄉長李碧雲及多名議員、鄉代、縣府多個單位與會，陳柏麟說，鄰近水上、中埔鄉位於焚化廠下風處，今年在議會提案請縣府向市府提出回饋金需求、將受影響區域納入補償範圍，6月28日縣府發公文給市府，但9月18日市府回應全國無回饋鄰近縣市前例可循、地方自治法無跨縣回饋法源依據。

陳柏麟指出，嘉市新焚化爐處理量由300公噸增到500公噸，擬收事業廢棄物獲利，又建灰渣處理廠，將產生空汙、交通問題，且嘉市的自治條例明訂位於焚化廠煙囪直線距離1500公尺以內為回饋區範圍，水上、中埔鄉有多個村落均位於此距離內，爭取回饋金有理。

高靈韓解釋，新廠廢氣排放標準比舊廠嚴格，排放濃度更是全國最低，施工、營運期間將加強空品監測。

中埔 廢棄物 廢氣排放 焚化爐 議員 黃敏惠

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