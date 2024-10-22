台南安定擬設廢棄物設施 業者遭抗議

台南南科園區附近安定區中榮里1處露天堆置場，近期傳出擬興建室內的廢棄物處理機構設施，範圍恐「擴大1倍」，當地100多名里民昨到場址外拉布條喊話「堅決反對」。南市環保局表示，會優先考量居民意見。

申設廢棄物處理機構設施的上鼎開發建設，昨由顧問公司總監羅敬忠代表到場，他指出，露天堆置要改室內建築，就是為合法經營，農業用地正申請變更特定目的事業用地，會把反對意見帶回，如果地方堅持、政府立場改變，可能會取消申請。

中榮里長翁炳煙指出，中榮里新建大樓、居民遷入日增，現址土石堆置，過去就常傳出汙染，擔心未來廢棄物缺乏妥善清除與處理將有水、空氣與土壤汙染，且預定地離幼兒園學區僅180公尺，對幼兒的學習與健康是一大隱憂，對中榮里房地產也會造成嚴重衝擊與影響。

翁炳煙發起連署獲500多名里民加入，100多人頭綁標語、到場拉布條抗議，喊出「堅決反對抗爭到底」，也送陳情書給環保局，盼以居民生命財產安全為優先考量。副議長林志展也表示，建議業者另覓適合處所。

羅敬忠當場解釋，未來主要會收沒有汙染的建築土石跟營建廢棄物，並不是地方所稱垃圾場。不過在場鄉親仍不接受，認為過去面積1.3公頃的露天土石場已常有汙染，現在面積要擴大1倍，又緊鄰社區，不可能同意。

環保局回應，近期沒有接到民眾檢舉該露天場址有汙染，會請各方來表達意見，但還是以地方民意為優先。