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地面紅綠光條提醒低頭族！台南試辦行穿線號誌投影燈 並加強夜間警示

中央社／ 台南21日電
為提高路口行人穿越線安全性，台南市政府增加光條投影輔助號誌，目前先選擇在行人較多路口試辦，將持續觀察成效及民眾反應。中央社
為提高路口行人穿越線安全性，台南市政府增加光條投影輔助號誌，目前先選擇在行人較多路口試辦，將持續觀察成效及民眾反應。中央社

台南市政府為提高路口行人穿越線安全性，試辦於行人專用號誌增加投影燈方式，增加地面紅色與綠色光條，提示低頭族及未注意號誌者注意燈號，並加強夜間警示效果。

台南市政府交通局長王銘德今天告訴中央社記者，提高路口行人穿越線安全性，除了要讓車輛駕駛能更清楚看見行人穿越線上的情形，行人也要能夠提高警覺，注意號誌及周邊狀況，首要為加強行人穿越線照明，另外就是加強號誌輔助。

王銘德表示，號誌輔助方面，台南市於2021年在中西區中山路與西華南街口行人穿越線兩端地面試辦埋設發光嵌燈，但地面式嵌燈易遭車輛重壓或道路施工等因素損壞，去年優化改採投影燈方式，並試辦於中西區中華西路與南島路口，於近行人穿越道前地面出現紅色與綠色「光條」。

他說，盼這樣設計對低頭族及未注意行人號誌用路人增加提醒光源，並可提示行人注意燈號，也可加強夜間警示效果，目前先選擇在行人較多路口試辦號誌輔助，將持續觀察成效及民眾反應。

中央社記者詢問幾名用路人對增加光條投影輔助號誌意見，有人認為很有創意，在夜間的確可增加提示效果；也有人說，對低頭族來說，不管公部門花錢增加什麼警示都沒什麼用，走路時不要一直盯著手機看，才是重點。

台南市政府優化行人穿越線號誌，2023年改採投影燈方式，並試辦於中西區中華西路與南島路口，於近行人穿越道前地面出現紅色與綠色光條，加強夜間警示效果。中央社
台南市政府優化行人穿越線號誌，2023年改採投影燈方式，並試辦於中西區中華西路與南島路口，於近行人穿越道前地面出現紅色與綠色光條，加強夜間警示效果。中央社

低頭族 台南 行人

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