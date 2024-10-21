台南夢幻山林 龍崎光節空山祭獲日本優良設計獎肯定

擁有「最美山林燈節」美名的台南「龍崎光節：空山祭」獲2024 GOODDESIGN AWARD日本優良設計獎肯定，策展團隊深獲鼓舞，第6屆活動預計今年底再以全新主題重現夢幻山林。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，日本優良設計獎GOOD DESIGN AWARD是世界4大設計獎項之一，2024年共有全球5773件作品參賽，台南市文化局主辦、艸非火策展團隊協力造就的「空山祭：元素5年」，以獨有性格與美學脫穎而出，表現台灣藝術家創造軟實力。

文化局表示，「龍崎光節：空山祭」從面對及參與地方出發，對於策展團隊與藝術家而言，討論與輔導皆為重要環節，與地方的溝通及交流更是此次獲日本優良設計獎肯定不可或缺力量。

文化局指出，龍崎居民一直是「龍崎光節：空山祭」主角，「空、地、水、風、火」5年來挑戰，從「空開始的地方復活」，恢復人們的活力、聽見大地的聲音、復燃竹藝的記憶，一步步找回自己的名字，讓龍崎成為「可以被看到」的有趣場所。

文化局指出，試著讓「空」變成「不空」，深刻回應了2024日本優良設計獎年度主題「抱持勇氣和有機性的設計」。

文化局表示，第6屆「龍崎光節」預計於2024年底重現龍崎山林，將以全新主題及作品於龍崎區虎形山公園再度回歸，將持續以藝術擾動地方，攜手青年藝術團隊、在地社群及民間企業力量，重現由光景藝術打造而成的夢幻山林秘境。