快訊

獨／遭爆料是柯文哲「募款大臣」？邱佩琳澄清純幫忙：用哭窮形容柯絕不是事實

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

嘉義縣焚化廠爭議…議會12月4日擬抗議 黃敏惠盼勿對立

中央社／ 嘉義縣21日電
嘉義市將建鄰近嘉義縣水上鄉及中埔鄉的新焚化廠，嘉義縣政府、議會向嘉市府爭回饋金遭拒，議會今天決議12月4日號召千人抗議嘉市府；嘉義市長黃敏惠希望勿對立。聯合報資料照，記者李宗祐／攝影
嘉義市將建鄰近嘉義縣水上鄉及中埔鄉的新焚化廠，嘉義縣政府、議會向嘉市府爭回饋金遭拒，議會今天決議12月4日號召千人抗議嘉市府；嘉義市長黃敏惠希望勿對立。聯合報資料照，記者李宗祐／攝影

嘉義市將建鄰近嘉義縣水上鄉及中埔鄉的新焚化廠，嘉義縣政府、議會向嘉市府爭回饋金遭拒，議會今天決議12月4日號召千人抗議嘉市府；嘉義市長黃敏惠希望勿對立。

嘉義市政府日前回應嘉縣府，受中央政府法令限制，且全國無前例可循，未答應編列回饋金給中埔與水上。

嘉義縣議會召開專案會議，由民主進步黨籍嘉義縣議員陳柏麟主持，嘉義縣議會議長張明達、水上鄉長林緗亭與中埔鄉長李碧雲等與會，決議12月4日上午10時動員千餘人到嘉市府前抗議，期待對方表達善意。

陳柏麟接受媒體聯訪表示，嘉義市公有廢棄物處理廠營運回饋自治條例明訂，與廢棄物處理廠煙囪直線距離1500公尺內為回饋區範圍，包括水上、中埔多處村落，爭取回饋金正當有理。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，不希望有任何對立，市府一直努力朝改善方向前進，並到日本考察焚化爐設施；嘉義縣市是兄弟，彼此要互利共榮。

嘉義 廢棄物 焚化爐 黃敏惠

延伸閱讀

少年追焦垃圾車影片近600部 黃敏惠譽為環保小司機

KANO棒球故事牽起台日情緣 日本愛媛縣知事與黃敏惠相見歡

2024永續城市大調查 黃敏惠連續3年獲最佳首長信任獎

紐約雪城姐妹市響起國旗歌 黃敏惠遠道赴美參加國慶升旗滿滿感動

相關新聞

台南安定擬設廢棄物設施 業者遭抗議

台南南科園區附近安定區中榮里1處露天堆置場，近期傳出擬興建室內的廢棄物處理機構設施，範圍恐「擴大1倍」，當地100多名里...

星期評論／光電未溝通好就設場 抗爭恐不斷

雲嘉南頻傳反彈太陽光電案場進駐村落，地方政府於法只能喊話業者善盡溝通，民意難撼動「合法申請」，然而國內力拚綠能達標，不應...

南市五王國小通學步道換新衣種新樹 創造社區新亮點

為讓學童安全上學，台南市政府跨局處合作，爭取中央經費改善人行道，5年多來共有77所學校獲得總經費9億4千萬元補助，各校通...

台灣咖啡節「齊聚好咖」將登場 聯名商品今搶先發表

雲林縣政府將自10月26日起連續2周5天在古坑綠色隧道舉辦「2024台灣咖啡節」，今天率先發表跨縣市、跨國際打造的各式咖...

職棒總冠軍賽G4明台南登場 市府曝光交通停車懶人包

2024中華職棒大聯盟總冠軍賽象獅大賽第4戰，明天將在統一獅隊主場台南棒球場開打，賽前獅隊主場門票已全數完售，預期將有大...

嘉市打造全台首創純電動資源回收車

為因應2050淨零碳排，嘉義市政府積極推動永續淨零政策，並訂定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，成為非六都首個將2050淨零排放正式列入地方自治法規縣市。另呼應國發會淨零轉型十二項關鍵戰略第7項「運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。