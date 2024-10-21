嘉義縣焚化廠爭議…議會12月4日擬抗議 黃敏惠盼勿對立
嘉義市將建鄰近嘉義縣水上鄉及中埔鄉的新焚化廠，嘉義縣政府、議會向嘉市府爭回饋金遭拒，議會今天決議12月4日號召千人抗議嘉市府；嘉義市長黃敏惠希望勿對立。
嘉義市政府日前回應嘉縣府，受中央政府法令限制，且全國無前例可循，未答應編列回饋金給中埔與水上。
嘉義縣議會召開專案會議，由民主進步黨籍嘉義縣議員陳柏麟主持，嘉義縣議會議長張明達、水上鄉長林緗亭與中埔鄉長李碧雲等與會，決議12月4日上午10時動員千餘人到嘉市府前抗議，期待對方表達善意。
陳柏麟接受媒體聯訪表示，嘉義市公有廢棄物處理廠營運回饋自治條例明訂，與廢棄物處理廠煙囪直線距離1500公尺內為回饋區範圍，包括水上、中埔多處村落，爭取回饋金正當有理。
黃敏惠接受媒體聯訪表示，不希望有任何對立，市府一直努力朝改善方向前進，並到日本考察焚化爐設施；嘉義縣市是兄弟，彼此要互利共榮。
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