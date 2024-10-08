嘉縣推步道觀光 來嘉走走步道尋寶

嘉義縣政府推出結合智慧科技與虛實整合的步道線上尋寶活動，「嘉遊好步道」建置嘉義縣步道的完整資訊網，讓步道健行更具趣味也更加安全；完成活動中10條步道，前1千名縣府發給實體證書；到明年3月2日，每周六日抽門票、優惠券、住宿券等優惠。

縣府文化觀光局表示，攜手「健行筆記」及知名圖像「黃阿瑪的後宮生活」，推出結合智慧科技與虛實整合的步道線上尋寶活動，建置嘉義縣步道的完整資訊網；專屬官網「嘉遊好步道」能看到全縣步道資訊，包含步道難易度，海拔、路程、所需時間、人文生態、動植物及地形地貌，遊客親近山林同時也注重安全性，網站上能串聯下載步道離線地圖GPX，打開GPS衛星定位照著走，可大幅降低迷途風險，讓步道旅遊更加安全。

翁章梁表示，縣府與「健行筆記」、「黃阿瑪的後宮生活」3方共同推出10條精選步道尋寶活動。來山上走步道，走完推薦一定要記得吃特色美食來補充消耗的能量，例如以茶入菜的茶餐、苦茶油雞或部落烤肉餐，再買知名的阿里山高山茶、高山咖啡當伴手禮。活動並串聯16 家在地產業送優惠，只要加入慢遊嘉義 LINE 官方帳號就能領取步道活動優惠券，指定店家買茶、買咖啡打折，指定住宿有送免費品茗、入園體驗券、咖啡濾掛等，或者到指定餐飲業者還有送新鮮花茶、茶廠免費導覽等。

響應步道活動，業者送出限量好康，自10月12日起每周六、日在慢遊嘉義LINE官方帳號抽出超值優惠，有阿里山英迪格酒店精品房買一送一券、生力農場住宿、仁義湖岸大酒店、高帝園茶業民宿、高山青大飯店的免費住宿券，阿里山賓館麗景廳雙人自助早餐券，還有太平雲梯門票、公興森態園區門票、奮起湖甜甜圈、鄒築園咖啡、瑞里印象咖啡、鄒族逐鹿文創園區及林園製茶等多項免費好禮。

10條步道包括梅山鄉瑞太古道、孝子路及大巃頂步道、竹崎鄉頂石槕步道群、獨立山國家步道、阿拔泉山稜線步道、阿里山鄉迷糊步道、特富野古道、祝山觀日步道及番路鄉二延平步道。完成10條步道挑戰並取得70顆虛擬寶石，即可申請官方授權數位證書，在申請期間（2025年3月6日至31日）內，可自由選擇背景、角色，建立獨一無二的個人化證書，前1千名申請者，可獲得免費精美實體證書。