快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

推動國際觀光 台南培育逾100名新南向導覽人員

中央社／ 台南8日電

台南市政府推動國際觀光，且配合中央新南向政策，民國110年起展開新南向旅遊導覽人員培訓計畫，迄今已培育逾100名導覽人員，為台南旅遊市場注入新能量，提升競爭力。

台南市政府觀光旅遊局攜手中華台越新住民關懷協會推動113年新南向旅遊導覽人員培訓計畫，印尼、泰國、馬來西亞、香港及越南等31名外籍新住民已完成培訓，成為台南國際觀光友善旅遊服務人才生力軍。

觀旅局指出，培訓計畫對象涵蓋新住民、新二代、外籍工作者及外籍學生，目的是提供新南向國家旅客專業友善旅遊服務，培訓課程包括台南文化歷史介紹、導覽素養、旅遊行程設計、領團實務、戶外導覽解說、數位影像製作及實際導覽實作訓練。

實際導覽實作訓練是今年新增課程，多於安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、大天后宮、台南孔廟、林百貨等知名景點訓練，以提升解說技巧，展現台南城市魅力。

觀旅局表示，此培訓計畫從110年迄今成功培育103名具跨國文化背景的導覽人員，為台南國際旅遊市場注入新能量，提升台南競爭力，讓更多國外旅客體驗台南深厚文化與友善氛圍。

台南 新住民 馬來西亞

延伸閱讀

醫衛新南向 駐緬甸代表期許持續合作助實質關係

美樂蒂與酷洛米席捲台南安平 開展3天湧4.5萬人次朝聖

林俊憲搶頭香在台南設新住民諮詢站 綠營強調公益化

立委林俊憲服務處設諮詢站揭牌 擴大服務台南新住民

相關新聞

嘉縣推步道觀光 來嘉走走步道尋寶

嘉義縣政府推出結合智慧科技與虛實整合的步道線上尋寶活動，「嘉遊好步道」建置嘉義縣步道的完整資訊網，讓步道健行更具趣味也更...

台南巴克禮公園遭綠鬣蜥入侵 議員籲市府加速遏止擴散

外來種綠鬣蜥今年4月侵入台南東區景點巴克禮公園，且一再現蹤，前天又有民眾通報發現1公尺長綠鬣蜥；有議員今質詢批，農業局4...

旗海飄揚迎國慶 嘉義火車站「沉睡大白熊」換國旗口罩吸睛

迎接雙十國慶，嘉義市中山路兩側懸掛國旗為中華民國慶生，旗海隨風飄揚，為街道增添色彩；嘉義火車站前「沉睡的大白熊」應景換上...

雲林國慶熖火交通攻略1次搞定 網路即時燈號看板免塞車

2024國慶焰火10日晚間8時在虎尾高鐵特定區登場，雲林縣府今天發布交通攻略，教大家如何掌握資訊與接駁，輕鬆方便觀賞焰火...

華宗盃全國排球錦標賽12日開打 台南市府推觀光漁產促銷

第45屆華宗盃全國排球錦標賽12、13日與19到22日在台南市學甲區綜合體育館等5場地舉行。市長黃偉哲今天主持宣傳活動表...

國慶焰火10月10日晚間登場 虎尾高鐵特定區交管

2024國慶焰火10日晚間8時在虎尾高鐵特定區施放，部分道路管制，雲林縣交通工務局規劃4條免費接駁路線，高鐵公司也增開1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。