推動國際觀光 台南培育逾100名新南向導覽人員

台南市政府推動國際觀光，且配合中央新南向政策，民國110年起展開新南向旅遊導覽人員培訓計畫，迄今已培育逾100名導覽人員，為台南旅遊市場注入新能量，提升競爭力。

台南市政府觀光旅遊局攜手中華台越新住民關懷協會推動113年新南向旅遊導覽人員培訓計畫，印尼、泰國、馬來西亞、香港及越南等31名外籍新住民已完成培訓，成為台南國際觀光友善旅遊服務人才生力軍。

觀旅局指出，培訓計畫對象涵蓋新住民、新二代、外籍工作者及外籍學生，目的是提供新南向國家旅客專業友善旅遊服務，培訓課程包括台南文化歷史介紹、導覽素養、旅遊行程設計、領團實務、戶外導覽解說、數位影像製作及實際導覽實作訓練。

實際導覽實作訓練是今年新增課程，多於安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、大天后宮、台南孔廟、林百貨等知名景點訓練，以提升解說技巧，展現台南城市魅力。

觀旅局表示，此培訓計畫從110年迄今成功培育103名具跨國文化背景的導覽人員，為台南國際旅遊市場注入新能量，提升台南競爭力，讓更多國外旅客體驗台南深厚文化與友善氛圍。