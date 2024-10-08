雲林行動醫療車啟航 守護偏鄉醫療

雲林縣衛生局今年2月結合縣內6家急救責任醫院合作推出草嶺假日急救醫療站，7月起由台大及成大每月上山辦理「草嶺地區巡迴醫療」，今天鈺齊國際所捐贈行動醫療車加入，守護偏鄉醫療。

雲林縣衛生局今天舉辦偏鄉行動醫療車啟航儀式，雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美和台大醫院雲林分院長馬惠明等人參加，隨後行動醫療車即出發到古坑鄉草嶺村。

張麗善說，行動醫療車配備有行動診間、生理監測儀及AED等設備如同「行動診間」，醫療車今天啟航首站，配合古坑衛生所及由斗六成大分院副院長何宗憲領軍的醫療團隊在草嶺村神農飯店前廣場辦理關懷偏鄉醫療服務，提供癌症篩檢、疫苗注射等服務。

曾春美表示，雲林縣積極爭取醫療健康平權，為解決草嶺鄉親就醫不便及因應該地日益增多觀光緊急救護需求，今年度衛生局整合縣內6家急救責任醫院合作，提供假日急診醫療站、巡迴醫療服務及草嶺醫療照護加值方案，再搭配機動的行動醫療車及遠距醫療。

馬惠明指出，縣府今年對偏鄉草嶺的醫療連射3支箭，首先是今年2月打造草嶺假日醫療站，其次是在夏季時建置巡迴醫療制度，而今天的第3支箭則是在行動醫療車深入偏鄉，弭平空間和技術上的障礙，真正照顧弱勢的民眾。

雲林縣衛生局指出，目前醫療車規劃草嶺地區的服務，除了支援每週假日緊急醫療站，另外配合巡迴醫療，如有需要外展醫療服務，行動醫療車即可支援。