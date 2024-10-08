台南巴克禮公園遭綠鬣蜥入侵 議員籲市府加速遏止擴散

外來種綠鬣蜥今年4月侵入台南東區景點巴克禮公園，且一再現蹤，前天又有民眾通報發現1公尺長綠鬣蜥；有議員今質詢批，農業局4月迄今過半年沒遏止綠鬣蜥，甚至有不斷擴散趨勢，市府曾說「採多人駐點捕捉」也沒下文。對此，農業局代理局長陳仲杰說，現13名專業人員已通過培訓，未來將陸續辦理，充足人力，巴克禮公園也會列入重點移除區域。

綠鬣蜥曾經是熱門的爬蟲類寵物，後來卻因民眾棄養，加上繁殖力驚人，導致綠鬣蜥不斷擴散，也讓環境生態受到影響。草食性的綠鬣蜥「見綠就吃」，外型酷似「小恐龍」，且成體可達1.5公尺以上，不少體型粗壯的綠鬣蜥更會嚇到民眾，造成困擾。

市議員李宗霖說，人潮聚集的東區巴克禮公園今年4月竟出現綠鬣蜥蹤影，通報迄今已過半年，不但沒有遏止，數量更不斷擴散，尤其，巴克禮公園標榜為生態公園，一旦生態遭破壞，要再恢復原貌是十分困難，要求農業局加快腳步，至少今年以前要能阻止綠鬣蜥繼續擴散。

農業局代理局長陳仲杰回應，綠鬣蜥確實對生態造成很大的衝擊影響，近期辦理綠鬣蜥防治宣導教育講習會後，首梯已有13位人員通過培訓，未來將陸續辦理教育培訓，充足人力，而巴克禮公園也已列為重點區域。