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嘉縣百條步道建置離線地圖 降低迷途風險

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義縣府今年與「健行筆記」合作建置上百條步道離線地圖，遊客上網搜尋「嘉遊好步道」就能看到全縣步道資訊，打開GPS衛星定位照著走，降低迷途風險，讓步道旅遊更安全。

嘉義縣文化觀光局今天舉辦「來嘉走走步道尋寶」記者會，公布今年攜手「健行筆記」及知名圖像「黃阿瑪的後宮生活」，推出結合智慧科技與虛實整合的步道線上尋寶活動，並建置嘉義縣步道的完整資訊網。

嘉義縣長翁章梁致詞說，遊客上網搜尋「嘉遊好步道」就能看到全縣111條步道資訊，包含步道難易度、海拔、路程、所需時間、人文生態、動植物及地形地貌，網站還能下載步道離線地圖，遊客打開GPS衛星定位照著走，提高安全性。

翁章梁說，為了吸引更多遊客體驗嘉義步道之美，今年特別與「健行筆記」、「知名圖像─黃阿瑪的後宮生活」，三方共同推出10條精選步道尋寶活動，透過健行筆記與黃阿瑪的龐大粉絲群及號召力，以智慧科技的旅遊模式帶給遊客新體驗。

文觀局說，參與尋寶活動只需使用健行筆記APP至嘉義縣健行活動任務頁面，挑戰梅山鄉瑞太古道、竹崎鄉阿拔泉山稜線步道、阿里山鄉祝山觀日步道等10條步道任務，參與者抵達指定檢核點位即可獲得虛擬寶石，收集全部寶石後可獲得獨家數位紀念完登證明。

此外，參與者完成10條步道挑戰並取得全數虛擬70顆寶石，即可申請官方授權數位證書，在2025年3月6日至3月31日申請期間內，可自由選擇證書背景、角色，建立獨一無二的個人化證書，前1000名申請者還可獲得免費精美實體證書。詳細活動內容請至嘉義縣文化觀光局步道專屬官網（https://hiking.chiayi.travel）查詢。

嘉義 地圖 觀光局

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