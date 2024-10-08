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旗海飄揚迎國慶 嘉義火車站「沉睡大白熊」換國旗口罩吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義火車站前「沉睡的大白熊」應景換上「國旗口罩」，吸引民眾打卡、感受國慶氛圍。圖／嘉市府提供
嘉義火車站前「沉睡的大白熊」應景換上「國旗口罩」，吸引民眾打卡、感受國慶氛圍。圖／嘉市府提供

迎接雙十國慶嘉義市中山路兩側懸掛國旗為中華民國慶生，旗海隨風飄揚，為街道增添色彩；嘉義火車站前「沉睡的大白熊」應景換上「國旗口罩」，吸引民眾打卡、感受國慶氛圍。

市府民政處表示，慶祝國慶，市府提前9月下旬在重要道路中山路左右兩側燈桿懸掛國旗，街景與飄揚旗海相映，成為每年「期間限定」的美景，吸引民眾拍照分享。

觀光新聞處說，歡度國慶，廣受民眾喜愛、曾登上日本雅虎網站的嘉義火車站「沉睡的大白熊」，昨晚換上應景國旗口罩，國旗上還閃耀著金黃色的雙十，口罩樣式都每年不同，展現巧思與設計力，吸引「熊粉」拍照打卡，成為獨「嘉」美景。

歡迎民眾把握光輝十月來嘉，在旗海感受歡騰國慶氛圍，與大白熊和中山路美景合影，留下雙十回憶，也歡迎遊客走訪上半年嘉義最夯、緊鄰中山路的文化路夜市，漫步檜意森活村、城隍廟與蘭潭等5大景點，規畫輕鬆愉快的雙十遊程。

迎接雙十國慶，嘉義市中山路兩側懸掛國旗為中華民國慶生，旗海隨風飄揚，為街道增添色彩。圖／嘉市府提供
迎接雙十國慶，嘉義市中山路兩側懸掛國旗為中華民國慶生，旗海隨風飄揚，為街道增添色彩。圖／嘉市府提供
嘉義火車站前「沉睡的大白熊」應景換上「國旗口罩」，吸引民眾打卡、感受國慶氛圍。圖／嘉市府提供
嘉義火車站前「沉睡的大白熊」應景換上「國旗口罩」，吸引民眾打卡、感受國慶氛圍。圖／嘉市府提供
迎接雙十國慶，嘉義市中山路兩側懸掛國旗為中華民國慶生，旗海隨風飄揚，為街道增添色彩。圖／嘉市府提供
迎接雙十國慶，嘉義市中山路兩側懸掛國旗為中華民國慶生，旗海隨風飄揚，為街道增添色彩。圖／嘉市府提供

嘉義 國慶 國旗

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