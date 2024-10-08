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雲林國慶熖火交通攻略1次搞定 網路即時燈號看板免塞車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2024國慶熖火在雲林，將於後天晚上在雲林高鐵特定區登場，縣府今天發布相關路管與接駁資訊供民眾參考。記者蔡維斌／翻攝
2024國慶熖火在雲林，將於後天晚上在雲林高鐵特定區登場，縣府今天發布相關路管與接駁資訊供民眾參考。記者蔡維斌／翻攝

2024國慶焰火10日晚間8時在虎尾高鐵特定區登場，雲林縣府今天發布交通攻略，教大家如何掌握資訊與接駁，輕鬆方便觀賞焰火，當天高鐵增開11班次列車，縣府也規畫4條免費接駁路線，10分鐘1班坐滿即開，會場周邊道路全面管制，設有萬餘位汽機車停場，為能正確掌握即時資訊，縣府焰火官網開設人潮燈號儀表板與即時路況，出門前可查看做好行車規畫。

為輕鬆享受璀璨焰火，雲林縣府建議盡量疏散到周邊11處觀賞點，同時善用接駁系統，外地民眾可搭乘高鐵即可步行到達會場，當天高鐵會增開11班次列車停靠雲林站，中午12時站前管制，可由1、2號出口或後站出站轉乘接駁，搭台鐵則至斗六或斗南火車站再搭接駁車抵會場。

交工局長汪令堯表示，4條接駁路線全免費，當天下午2時至晚間7時，10分鐘1班坐滿即開，搭車點為斗六後火車站、斗南火車站前站、西螺轉運站及北港好庫文化園區可直達會場轉運站；返程當晚8時30分起至人潮疏散為止。接駁路線皆提供無障礙車輛，可事先預約0936-609-823。

會場周邊清雲路、學府一路、永興路、永興南七路及廉使分線等路段，當天下午2時起到隔天凌晨零時，實施交通管制；此外部分路段彈性管制，用路人可查詢管制公告，遵循標牌或人員指引。

停車場設於學府一路、站前西路、永興南七路有8000位汽車席，永興南五街有2600位機車席，可沿國道1號西螺及斗南交流道連接縣道到停車場；一般道路則由145、156、158等縣道通往停車場。

縣府計畫處表示，為讓大家出門前掌握交通資訊，焰火官網將設有人潮燈號儀表板，共分舒適、普通、略擠、擁擠、管制等5個等級，可即時了解主觀賞區和11個建議觀賞區的人潮情況。人潮燈號儀表板介接google地圖的即時路況，出門前可先查看各路段路況，提前規畫最佳行車動線，避開車潮。詳情可上雲林縣府官查詢。

雲林縣府規畫周邊11個觀賞點及停車場位置，請民眾善用不必進入會場即可觀賞美麗熖火。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府規畫周邊11個觀賞點及停車場位置，請民眾善用不必進入會場即可觀賞美麗熖火。記者蔡維斌／翻攝
國慶熖火各地接駁車搭車點。記者蔡維斌／翻攝
國慶熖火各地接駁車搭車點。記者蔡維斌／翻攝
國慶熖火會場周邊實施管制的路段。記者蔡維斌／翻攝
國慶熖火會場周邊實施管制的路段。記者蔡維斌／翻攝

國慶焰火 火車站 雲林 高鐵

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