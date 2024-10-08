雲林國慶熖火交通攻略1次搞定 網路即時燈號看板免塞車

2024國慶焰火10日晚間8時在虎尾高鐵特定區登場，雲林縣府今天發布交通攻略，教大家如何掌握資訊與接駁，輕鬆方便觀賞焰火，當天高鐵增開11班次列車，縣府也規畫4條免費接駁路線，10分鐘1班坐滿即開，會場周邊道路全面管制，設有萬餘位汽機車停場，為能正確掌握即時資訊，縣府焰火官網開設人潮燈號儀表板與即時路況，出門前可查看做好行車規畫。

為輕鬆享受璀璨焰火，雲林縣府建議盡量疏散到周邊11處觀賞點，同時善用接駁系統，外地民眾可搭乘高鐵即可步行到達會場，當天高鐵會增開11班次列車停靠雲林站，中午12時站前管制，可由1、2號出口或後站出站轉乘接駁，搭台鐵則至斗六或斗南火車站再搭接駁車抵會場。

交工局長汪令堯表示，4條接駁路線全免費，當天下午2時至晚間7時，10分鐘1班坐滿即開，搭車點為斗六後火車站、斗南火車站前站、西螺轉運站及北港好庫文化園區可直達會場轉運站；返程當晚8時30分起至人潮疏散為止。接駁路線皆提供無障礙車輛，可事先預約0936-609-823。

會場周邊清雲路、學府一路、永興路、永興南七路及廉使分線等路段，當天下午2時起到隔天凌晨零時，實施交通管制；此外部分路段彈性管制，用路人可查詢管制公告，遵循標牌或人員指引。

停車場設於學府一路、站前西路、永興南七路有8000位汽車席，永興南五街有2600位機車席，可沿國道1號西螺及斗南交流道連接縣道到停車場；一般道路則由145、156、158等縣道通往停車場。