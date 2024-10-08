華宗盃全國排球錦標賽12日開打 台南市府推觀光漁產促銷

第45屆華宗盃全國排球錦標賽12、13日與19到22日在台南市學甲區綜合體育館等5場地舉行。市長黃偉哲今天主持宣傳活動表示，華宗盃是台灣排球經典賽事，也是學甲特色體育活動，邀請全台球迷到學甲看比賽、感受古都熱情及球賽魅力。

賽事分兩階段10月12、13日社會組及大專組比賽，19到22日高中組以下於學甲區綜合體育館、學甲國中、學甲國小、東陽國小、中洲國小等場地開打，16個組別有19個縣市345隊5883人參與。

黃偉哲表示，感謝華宗盃努力經營，讓台南被看見，華宗盃排球錦標賽不僅為全台四大排球賽之一，更是許多學校及團體年度重要賽事，市府努力讓學甲運動環境更優化，希望議會支持經費及教練、選手努力下，讓華宗盃成為四大賽事之首，共同打造台南排球歷史。

體育局指出，華宗盃是市政府及中華民國排球協會共同主辦，今年已第45屆，歷史悠久是紀念陳故省議員華宗先生「守正不阿的辦事精神及對地方貢獻」而辦，多年來已成學甲重要特色活動，且與和家盃、永信盃、媽祖盃並列4大排球盃賽。

本屆第二階段賽事首日19日結合學甲虱目魚節活動，於華宗公園設置市集共約40個攤位，除邀集在地農會、青農、社團及店家設攤行銷學甲區農、漁特色商品，活動更結合台南400城市食力移動展，也設置20個台南美食攤位提供選手、家屬、觀賽群眾及遊客等品嘗台南美食及採購伴手禮。當晚7時選手之夜則由文化局安排豆子劇團演出。

觀旅局則與學甲區公所規畫選手觀光列車，讓選手能在賽後遊覽學甲及周邊觀光景點，包含七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等景點，希望給各地的排球選手更好的賽事經驗。