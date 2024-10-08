台南左鎮噶瑪噶居寺法會結餘款 購小家電贈左鎮65歲長者
台南左鎮噶瑪噶居寺以法會結餘款購置品牌快煮壺小家電，今天送給左鎮區所有65歲以上長者，要將來自四方信仰愛心回饋在地，讓長輩生活更便利，也以具體行動落實佛法照顧眾生理念。區長余基吉與左鎮各里里長到場見證。
左鎮區公所表示，少子與高齡化兩大趨勢夾擊、偏鄉地區最明顯，左鎮位處山區，受限水源保護區法令規定及惡地形，當地居民多務農，工商不發達，年輕人一輩幾乎都外出求學工作，剩長者留守故鄉，高齡化嚴重，到今年8月底，轄內65歲以上長者已1364人。
噶瑪噶居寺表示，今年配合普度實施「弱勢家庭福袋物資計畫」，將上百桌普度物資捐贈左鎮、玉井、南化、楠西等4偏鄉弱勢，以人數為標準每人一箱，總計有1270人受惠，讓在地居民歡喜沐浴佛恩。重陽節前再以法會結餘款為噶居寺所在左鎮區65歲長者購置小家電。
噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切表示，儒道釋皆有普度，噶居寺順應民情風俗也結合民間信仰舉辦中元普度法會，除慰藉過往親友，會後也捐贈物資給弱勢家庭，旨在教導信眾布施，以利益眾生為念，將慈悲善念化為愛心，既安頓人心，也與弱勢家庭共享佛祖庇佑，將菩薩道落實生活中。
洛本天津仁波切說，左鎮長者比率偏高，部分獨居生活起居自理，平日多以瓦斯爐燒開水，購置不鏽鋼大容量的快煮壺小家電送給左鎮65歲以上長者，有過熱保護、預防乾燒、自動斷電等功能，不怕老人家忘記釀災，讓生活更便利也更安全。
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