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國慶焰火10月10日晚間登場 虎尾高鐵特定區交管

中央社／ 雲林縣8日電
圖為虎尾高鐵特定區空拍照。圖／雲林縣府提供
圖為虎尾高鐵特定區空拍照。圖／雲林縣府提供

2024國慶焰火10日晚間8時在虎尾高鐵特定區施放，部分道路管制，雲林縣交通工務局規劃4條免費接駁路線，高鐵公司也增開11班次列車、增停雲林站，縣府籲民眾善用大眾運輸工具，輕鬆看焰火。

雲林縣長張麗善表示，國慶焰火會場位於高鐵雲林站旁，外地民眾可搭乘高鐵並步行到達會場，10日高鐵公司已增開11班次列車、增停雲林站，方便民眾來看焰火。另民眾也可以搭乘台鐵至斗六或斗南火車站，再轉乘接駁車來觀賞焰火。

同時交通工務局規劃4條免費接駁路線，乘車點分別為斗六火車站（後站）、斗南火車站（前站）、西螺轉運站及北港好庫文化園區，直達位於會場焰火轉運站。

交工局長汪令堯指出，往會場首班接駁車自10日下午2時起，服務至晚間7時，約每10分鐘一班，人潮坐滿立即開車；返程部分則自夜間8時30分起，服務至全數民眾疏散完畢為止。

交工局說，10日國慶焰火會場周邊清雲路、學府一路、永興路、永興南七路及廉使分線等路段10日下午2時起實施交通管制，直至晚間12時結束；另特定區內多處路段因應布彈需求即日起管制至10日國慶焰火結束，請用路人改道。

交工局提醒，因應高鐵特定區周邊道路管制，高鐵雲林站站前道路（學府路、站前東路）10日中午12時起不開放民眾通行，高鐵接送民眾請自學府一路左轉高鐵雲林站後站西側道路（臨時道路）上下車；搭乘高鐵參加國慶焰火民眾，請由1、2號出口出站。

為了讓民眾即時掌握國慶焰火的資訊，縣府焰火官網準備現場人潮燈號儀表板，民眾可即時了解主觀賞區和11個建議觀賞區的人潮狀況。此外，人潮燈號儀表板介接google地圖的即時路況，民眾出門前就可查看道路壅塞情況，規劃最佳行車動線，或抵達會場的方法。

國慶焰火 雲林 高鐵

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