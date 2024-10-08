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華宗盃排球賽10月12日台南登場 345隊分組較勁

中央社／ 台南8日電

第45屆華宗盃排球錦標賽將於12日起分兩階段在台南市學甲區舉行，共19縣市345隊、超過5000名隊職員參加，市府規劃學甲虱目魚節等周邊活動，邀請民眾看球賽兼遊台南。

台南市政府今天在學甲區綜合體育館舉行賽前記者會，市長黃偉哲致詞表示，在華宗盃籌辦單位及所有選手努力經營下，讓台南被看見，華宗盃排球錦標賽不僅成為全台四大排球賽事之一，更列入許多學校及團體年度重要賽事。

黃偉哲說，華宗盃是台南市學甲區特色體育活動，歡迎球迷到學甲看比賽、遊台南，感受古都熱情，市府將持續優化學甲區運動環境，希望在議會支持經費及教練、選手共同努力下，讓華宗盃成為四大賽事之首，打造台南排球歷史。

台南市體育局資料指出，華宗盃全國排球錦標賽今年邁入第45屆，將於12日至13日、19日至22日，分兩階段於學甲區綜合體育館等5場地舉行。

體育局指出，19日結合學甲虱目魚節活動，於華宗公園設置市集攤位，邀集在地農會、青農、社團及店家行銷農、漁特色商品，加上台南400城市食力移動展的美食攤位，提供選手、家屬、觀賽民眾及遊客等品嘗台南美食及採購伴手禮。

賽事周邊活動豐富，由觀旅局與學甲區公所共同規劃選手觀光列車，方便遊覽學甲及周邊七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等景點，盼讓參賽選手有更美好賽事經驗。

台南 排球 體育館

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