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即時短評／ 沙灘失守海岸危機 連神明也要說「還我河沙」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市二仁溪出海口北岸原有大片沙灘，如今已無沙灘，沙灘已退到百公尺遠的二仁溪橋後方。記者鄭惠仁／攝影
台南市二仁溪出海口北岸原有大片沙灘，如今已無沙灘，沙灘已退到百公尺遠的二仁溪橋後方。記者鄭惠仁／攝影

從八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪到二仁溪，台南每條河川出海口都看到先民開墾立命的奮鬥痕跡；而從魚塭、養蚵到捕魚，乃至走入生態、懷史的觀光船筏，也看到了變遷，但海岸後退，沙灘不見了，痕跡就會消失。從黃金海岸、青草崙、新浮崙汕、頂頭額汕、青山港汕、網仔寮汕到雙春海濱都須守護，不容蹉跎。

受溫室效應造成海平面上升，極端氣候頻繁及不當開發等影響，海岸正逐步退縮，許多沙灘面積都在縮小中，海岸第一道防護線汕洲也不斷被衝破，正面臨消失危險，沒了守護線，也影響了牡蠣等養殖，危及漁民生計。嘉義有外頂洲守護著蚵農，台南則是青山港汕、網仔寮汕守護七股潟湖；而黃金海岸更守護著高度發展的市區。

台南社大20多年長期觀察海岸線變化，黃金海岸沙灘曾有長達上百公尺寬的沙灘，早年是海上活動的樂園，消防單位更在沙灘上舉辦大型救援活動，環保局也曾舉辦漂流木創作大賽，但隨著沙灘流失，變了樣，二仁溪出海口原有的沙灘已盡沒潮流中，可見的沙灘退縮到二仁溪橋後。出海口消波塊處排水涵管上方被放置著木製神像，有人固定敬茶，好似再說著，「請神明保佑，還我河沙」！

沙灘後退危及海岸安全，颱風帶來的巨浪沒了沙灘做為緩衝線，直撲海堤、橋梁，這是警訊，也是危機，黃金海岸，以及部分海岸都出現，為了守護黃金海岸，護住正大力發展的喜樹、灣裡，朝台灣邁阿密前進，水利署第六河分署正進行全面性且系統性的黃金海岸守護計畫，將歷年來的環境變化、影響及颱風造成破壞的數據，找出最有效且最適合的整治與維護方式，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，非正本清源的根治之道，期待真能對症下藥，讓黃金海岸一直是最美的賞夕陽、踏浪好去處。

農業部生物多樣性研究所近日於國際期刊《Wetlands》發表台灣西海岸泥灘地過去百年變遷的研究成果。研究顯示，百年來的大規模人為開發後，西海岸泥灘地面積約有58%已經消失，天然棲地也逐漸被人工化設施取代。台南河川出海口都有寶貴濕地，紅樹林扮演守護角色，但海岸線後退，紅樹林也面臨危機，雙春海濱便是，遏阻不當開發，有效整治等多管齊下，才能讓大地永續。

台南市二仁溪出海口北岸處，長期放著一尊神像，除了護佑漁民平安，環境志工說，神明也希望能恢復有沙灘模樣。記者鄭惠仁／攝影
台南市二仁溪出海口北岸處，長期放著一尊神像，除了護佑漁民平安，環境志工說，神明也希望能恢復有沙灘模樣。記者鄭惠仁／攝影

台南 沙灘 黃金

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