黃敏惠率團訪美國姊妹市參加國慶升旗典禮 深化台美雙方交流
嘉義市長黃敏惠率團參訪美國姊妹城市雪城市，今天抵達美國，受駐紐約經濟文化處長李志強及紐約華僑楊鎮安熱烈歡迎，市府團隊預計拜會雪城大學及當地公私立小學，與雪城市長Ben Walsh分享市政建設與各項施政理念。參訪團壓軸活動參加美東時間11日上午（台灣時間11日晚間）由雪城市政府主辦的「慶祝中華民國113年國慶升旗典禮」，預計13日返台。
紐約經濟文化處長李志強貼心準備水果、點心迎接；楊鎮安致贈黃敏惠紐約洋基隊棒球帽，表達歡迎。黃敏惠說，嘉市與雪城市1995年簽訂姊妹城市，因各項因素中斷交流，直到3月雪城市長到台北市參加智慧城市展再度訪問嘉市拜訪市府，走訪文化路夜市、大啖知名美食，留下難忘回憶。暑假雪城市長來信邀請市府團隊到訪參加慶祝中華民國國慶升旗典禮，才又牽起難得的緣分。
黃敏惠說，訪美行程除受雪城市長熱情邀請，也感謝擁有雪城大學碩士學位、現任嘉大附小教育基金會董事長何昱孚以及幾位僑居雪城市台灣鄉親牽線，協助安排行程，與嘉大附小師生造訪雪城市，深化姊妹市情誼。
隨團出訪的嘉大附小師生及教育事務基金會團隊共13人，校長沈桂枝說，非常榮幸與市府團隊一同前往姊妹市訪問，學校採用「小小背包客」方式徵選五、六年級學生共8人前往，事先有語文表達能力和自主獨立考驗徵選，由老師帶孩子們訂機票、規畫行程、安排食宿等，經多次培訓，提昇國際競爭力、生活適應能力及落實背包客精神，對孩子具重要教育意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言