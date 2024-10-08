黃敏惠率團訪美國姊妹市參加國慶升旗典禮 深化台美雙方交流

嘉義市長黃敏惠率團參訪美國姊妹城市雪城市，今天抵達美國，受駐紐約經濟文化處長李志強及紐約華僑楊鎮安熱烈歡迎，市府團隊預計拜會雪城大學及當地公私立小學，與雪城市長Ben Walsh分享市政建設與各項施政理念。參訪團壓軸活動參加美東時間11日上午（台灣時間11日晚間）由雪城市政府主辦的「慶祝中華民國113年國慶升旗典禮」，預計13日返台。

紐約經濟文化處長李志強貼心準備水果、點心迎接；楊鎮安致贈黃敏惠紐約洋基隊棒球帽，表達歡迎。黃敏惠說，嘉市與雪城市1995年簽訂姊妹城市，因各項因素中斷交流，直到3月雪城市長到台北市參加智慧城市展再度訪問嘉市拜訪市府，走訪文化路夜市、大啖知名美食，留下難忘回憶。暑假雪城市長來信邀請市府團隊到訪參加慶祝中華民國國慶升旗典禮，才又牽起難得的緣分。

黃敏惠說，訪美行程除受雪城市長熱情邀請，也感謝擁有雪城大學碩士學位、現任嘉大附小教育基金會董事長何昱孚以及幾位僑居雪城市台灣鄉親牽線，協助安排行程，與嘉大附小師生造訪雪城市，深化姊妹市情誼。