鐵路高架跨北興陸橋大量鋼條懸空…機車族怕怕 網友諷絕命終結站

鐵道局執行嘉義市區鐵路高架工程，日前博愛陸橋下方工地，發生1名工人遭背填混凝土壓死工安意外；市議員王浩接獲市民陳情，北興陸橋西向東側機慢車道上方，跨陸橋上方大量鋼條裸露，網友譏諷「嘉義版絕命終結站！」王浩要求鐵道局採取防護措施；鐵道局中部工程分局副分局長林健智說，跨橋檢測高度不會影響通行安全，督促廠商每天巡檢，避免掉落物，確保機車通行安全。

王浩說，嘉市鐵路高架化工程進行到市區階段，從7、8月起開始針對北興陸橋上方施工，並有多次夜間封閉陸橋，接獲民眾陳情，北興陸橋西向東側（往民權路、民生北路方向）機慢車道上方，有大量鋼條物裸露，原以為9月25至27日封橋工程施作後就會改善，但至今仍有大量鋼條裸露。

許多網友在社群平台說：「嘉義版絕命終結站」、「經過的時候脖子都會縮一下」、「超可怕」、「要趕快騎過去」、「感覺一天比一天往外凸出」、「連開車的人都覺得有點壓迫感了」... 顯見許多用路人都非常憂慮。

王浩要求鐵道局中部工程分局應多加考慮民眾觀感，思考兼顧工程順暢與公安保護下，做適當處置，讓民眾感受到有防護措施。

林健智說，目前根基營造公司施工的Ｃ611標工程，所有施工斷面高度都經過計算及檢測，車道淨高符合限高架警示高度，不會影響用路人安全。近期受連假疏運及颱風影響，進度略有落後，施工廠商已增加工班及延長工時因應，要求營造商務必在安全的條件下，盡快完成跨越橋工項。