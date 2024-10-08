7大學在台南築角 變出社區新花樣與創力
台南市今年的築角創意營造計畫，有多所大學的建築、設計相關學系學生，在暑假期間針對9處社區閒置空間改造，評選結果今揭曉，由新營姑爺社區與文化大學共創的「蔪埕」聚落中心轉角處榮獲金獎，展現社區新創力。
2024年台南築角創意營造計畫邀請淡江、銘傳、南華、文化、中原、南應大及高雄大學共50多名學生，結合左鎮區公館及左中社區、新營區姑爺及新東社區、後壁區菁豐及嘉田社區、鹽水區後宅社區、玉井區竹圍社區，以及下營區台灣原心在地生活協會，執行小角落改造，變出空間新花樣。
南市都發局今天公布評選結果，新營姑爺社區與文化大學共創的「蔪埕」聚落中心轉角處榮獲金獎，將原本閉鎖的雜亂空間打開，增加社區居民新聚點。銀獎為左鎮公館社區的「作伙來歇腳亭」所打造的溫馨候車空間；玉井竹圍社區的「鄰聚里」以獨特的木構棚架入口意象，獲得銅獎，兩案皆是淡江大學學生與社區合作的亮麗成果。
其他佳作獎項作品還有後壁嘉田社區與高雄大學的「竹韻共生」步道及小舞台、後壁菁豐社區與南應大打造的「稻蔗憩坐」廣場、新營新東社區與中原大學的「翻轉新東扭轉台南」綠色通廊將往年的營造成果做了延續；鹽水後宅社區與南華大學製作的「茶香．鴿韻」建構社區口袋公園、左鎮左中社區與高雄大學的「竹埕趣事」為糖鐵道添增樹下空間新風貌；下營台灣原心協會與銘傳大學的「河合流亭」優化了巷弄內的場域氛圍。
都發局長徐中強說，每案都是學生與社區團隊竭盡全力實際構築，讓作品可以呈現在地的人文風情，使社區環境景觀煥然一新。築角計畫以跳脫傳統營造的方式，提供青年創意發想及實務經驗的舞台，透過進駐社區生活的同時，更能聆聽社區對於基地的想像進而具體化，打造社區民眾心中共融的中心。
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