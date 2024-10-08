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台南再增1例日本腦炎 衛生局呼籲加強防蚊措施

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市昨新增1例日本腦炎案例，也是台南今年第3例，衛生局接獲通報後，第一時間也與區公所、動保處等前往附近高風險場所調查評估，加強對鄰近民眾的衛教宣導，以保障民眾健康。圖／南市衛生局提供
台南市昨新增1例日本腦炎案例，也是台南今年第3例，衛生局接獲通報後，第一時間也與區公所、動保處等前往附近高風險場所調查評估，加強對鄰近民眾的衛教宣導，以保障民眾健康。圖／南市衛生局提供

台南新營一名50多歲男子因出現發燒、雙手無力及意識障礙等症狀，經住院治療並通報檢驗，昨確診為日本腦炎，也是台南今年第3例，南市衛生局也呼籲，民眾應加強防蚊措施及落實環境滅蚊，同時接種日本腦炎疫苗，才是最有效的預防方法。

衛生局說明，該名男子在9月底出現發燒、雙手無力等症狀，10月初因意識障礙住院治療並通報，昨確診為日本腦炎，男子近期並無國內外旅遊史，平時活動地點以新營及鹽水為主，且其工作地周邊有舍等高風險環境，研判恐是在工作地感染可能性較高。

衛生局表示，接獲該案確診通報後，第一時間已與區公所、動保處等前往附近高風險場所調查評估，並請豬舍懸掛誘蚊燈，加強對鄰近民眾的衛教宣導，以保障民眾健康。

衛生局也提到，台灣日本腦炎病例主要發生在每年5月至10月，其中6月至7月是流行期，傳播的病媒蚊以三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊為主，雖大部分民眾感染日本腦炎後多無明顯症狀，但少數仍會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎等症狀。

衛生局強調，近期台南午後偶有局部短暫雷陣雨，雨後民眾應落實環境滅蚊及誘捕病媒蚊等相關防治措施，也盡量避免在黃昏及黎明時分，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地附近活動。

日本腦炎 衛生局

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