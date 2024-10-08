新化農會辦食農幸福COOKSHOW 從烹飪認識健康飲食農業
台南市新化區農會今天在大目降好農市旁農業推廣教室，舉辦「食農幸福COOKSHOW」活動。請來輕食料理老師陳冠彣主講，示範運用在地小農優質農產品烹飪，推廣食農教育，教導民眾健康的飲食習慣。
新化農會總幹事林侑融說，主題料理課程的菜色有「麻油米糕捲」與「高麗菜封」，採用新化「在地二寶」麻油、地瓜，搭配在地青農自產有機蔬果，以簡單烹飪方式呈現傳統古早味料理。
林侑融說，所有食材來自「大目降好農市」，學員繳交的報名費100元，農會也回饋學員超市商品米粉與木耳飲。「大目降好農市」集結了全國農漁會的優質產品及本地青農自產的有機蔬果，要讓民眾可以「安心買、放心吃」。
農業局代理局長陳仲杰指出，活動課程不僅傳授烹飪技巧，還教導如何挑選新鮮食材及處理保存，這不僅提升學員的食材選擇能力，也強化飲食與農業連結，呼應政府的食農教育目標。還指導辨識3章1Q等食品標章，這些標章象徵產品的安全與品質保障，消費者可更加放心地選購本土優質農產品，支持本地農業的發展。
農會輔導及休閒農業科長王仁志表示，食農教育是政府重要的施政方向，教育推廣讓國民更了解食物來源，認識從生產到餐桌每一個環節，強調食材真實價值。COOKSHOW學員親手製作料理過程，能了解本地農業生產方式，實踐健康飲食理念。
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