TPASS通勤族有福 自助服務機台南4轉運站上線

響應行政院通勤月票，南高屏3縣市3種TPASS月票方案銷售數量已上看30萬筆，是通勤民眾不可或缺的通勤卡；南市府交通局即日起在台南、麻豆、關廟及新營等4處轉運站皆設置自助服務「TPASSxMeNGo機」，讓通勤族可以在機台直接操作，相當便利。

交通局說明，只要已持有南高屏TPASS實體票卡的民眾，即日起可至台南轉運站、麻豆轉運站、關廟轉運站及新營轉運站，透過「TPASSxMeNGo機」自助購買月票方案、扣款、過卡及退票等可一次完成，原有3種購買方案通路也會持續提供服務，讓民眾有多元選擇。

公共運輸處長吳俁之表示，近期配合開學季，MeNGo平台特地至各大專院校擺設宣導攤位，現場提供購卡及直接申辦服務，「TPASSxMeNGo機」也一併亮相，讓學生、民眾親自體驗使用，反應十分熱烈。

交通局也說，歡迎有需要的學校機關團體可洽詢公運處，提供到場服務宣導，也邀請各界一起加入TPASS通勤月票行列，展開低碳通勤健康新生活。