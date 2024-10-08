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女青年職訓成水電技術員有一技之長 嘉義就業中心推青年職得好評計畫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
從高雄來嘉義求學的23歲布農族女性青年小雨（化名），畢業後留在嘉發展，經由嘉義就業中心運用「青年職得好評計畫」，助她成功就業百閎工程行水電配線技術員，不只擁有一技之長，工作穩定待收入不錯。圖／嘉義就業中心提供
從高雄來嘉義求學的23歲布農族女性青年小雨（化名），畢業後留在嘉發展，經由嘉義就業中心運用「青年職得好評計畫」，助她成功就業百閎工程行水電配線技術員，不只擁有一技之長，工作穩定待收入不錯。圖／嘉義就業中心提供

從高雄來嘉義求學的23歲布農族女性青年小雨（化名），畢業後留在嘉發展，但跟許多剛畢業社會新鮮人一樣，對職涯規畫迷茫，經由嘉義就業中心運用「青年職得好評計畫」諮詢及探索分析，助她成功就業百閎工程行水電配線技術員，不只擁有一技之長，工作穩定待收入不錯，還領到青年職得好評獎勵金3萬元，對未來的生活充滿憧憬！

「一般人很難想像女孩子會從事水電工作」，「小雨」說，從小看親人修繕家裡及農舍水管電路，耳濡目染下對水電產生興趣，認為學會水電後能幫家裡修繕，又大學讀園藝系再接觸水電，確定對水電工作的興趣，在家人支持下，有面對職場勇氣，選擇男女比例懸殊的水電工作，順利媒合到百閎工程行。

「女生跟男生比還是有很大差異」，「小雨」表示，女生從事水電不只需克服身高、體力差異，還要克服生理期弱勢，自己好強性格，希望讓同事認可「女力」，完成工作，得到男同事們肯定，客人也稱讚。為提升職能，她準備考取配線相關證照。

嘉義就業中心主任李奇玟說，依主計總處資料顯示，2023年20至24歲失業率11.76%，遠高於其他勞動年齡層，為解決青年因職涯未定頻換工作的問題，勞動部雲嘉南分署運用「青年職得好評計畫」，協助失業達6個月以上青年職涯再造。

「青年職得好評計畫」協助15至29歲連續失業6個月以上青年，投入職場及穩定就業為目標，青年只要到公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加，就服員將搭配運用職業性向測驗或牌卡提供完整深度諮詢服務，協助青年完成專屬求職履歷，經推介就業穩定工作滿3個月，還可申請就業獎勵金3萬元。另有「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年跨域津貼」等青年就業促進措施，計畫詳情歡迎電洽（05）2240656嘉義就業中心。

從高雄來嘉義求學的23歲布農族女性青年小雨（化名），畢業後留在嘉發展，經由嘉義就業中心運用「青年職得好評計畫」，助她成功就業百閎工程行水電配線技術員，不只擁有一技之長，工作穩定待收入不錯。圖／嘉義就業中心提供
從高雄來嘉義求學的23歲布農族女性青年小雨（化名），畢業後留在嘉發展，經由嘉義就業中心運用「青年職得好評計畫」，助她成功就業百閎工程行水電配線技術員，不只擁有一技之長，工作穩定待收入不錯。圖／嘉義就業中心提供

勞動部 嘉義 水電 職涯 青年

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