國慶焰火施放前完工 斗六聯絡道整修通車

國慶焰火後天在雲林虎尾高鐵特區舉行，而斗六通往虎尾高鐵、國1的交通命脈145乙線，縣府斥資約2.5億元整修，及電桿地下化、增設機車道等，昨完工通車；民眾說，過去大小車搶道，如今車道重新規畫，安全有感。

145乙線又稱「斗六聯絡道」，路經虎尾、莿桐等地，尤其此路直通雲林科技工業區，大型車進出頻繁，機車族很怕大車爭道，多年前莿桐、虎尾的居民陳情希望改善；縣府指出，資料顯示，此路單日車流量約9千輛，流量頗大，原鋪面也達10年以上使用年限，便爭取中央補助2億元改善。

交通工務長局汪令堯說，145乙線改善工程從斗六台1丁線到虎尾145線之間，全長9.08公里，除將原有25公尺寬路面重新鋪設，車道也重新配置，除單向1快車1慢車，再增設1機車道，鄰近住宅區路段設人行道，另，全線管線地下化，讓用路人不用飽受車輛爭道之苦。

雲林縣長張麗善及多名民代參加通車儀式，張麗善細數十多年前她擔任立委爭取此路變更設計的過程，她也說，期盼路面再度改善後，帶給民眾更加便捷、舒適又安全。