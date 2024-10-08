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台南西市場街廓工程 趕不及台灣設計展

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
2024台灣設計展26日在台南登場，主展場之一的西市場仍在進行周邊街廓整體改建工程，南市府確定展前無法完工。圖為國華街側攤商位置。圖／市議員陳怡珍提供
2024台灣設計展26日在台南登場，主展場之一的西市場仍在進行周邊街廓整體改建工程，南市府確定展前無法完工。圖為國華街側攤商位置。圖／市議員陳怡珍提供

台灣設計展26日在台南登場，主展場之一的西市場仍在進行周邊街廓整體改建工程，確定展前無法完工，多名議員昨質詢批，市府負責策展、場地管理單位在互踢皮球；經發局、文化局回應，11日進場布展，提供一場驚豔的設計盛事。

市議員陳怡珍說，西市場周邊街廓整體改建工程原本8月底就應完工，拖到現在不僅攤商無法回歸做生意，且現場根本還是工區，整體狀況無法跟設計展結合、甚至有安全憂慮。

市議員沈震東指出，西市場外廓施工圍籬目前總算拆除，但展區散步步道、西門商場的廁所等仍是未完工或封閉狀態，負責策展的文化局、場地管理的市場處與財稅局在互踢皮球，市府要確認基礎設施的管理權責，「別讓設計展從台南400壓軸亮點變成汙點」。

經發局表示，西市場周邊街廓整體改建工程最慢11月底前完成，攤商可望12月進駐，台灣設計展主要仍以西市場古蹟本體為展區，尚未完工的展區步道、市場國華街側等，會在11日完成頂板及隔間板，點交給文化局。

文化局說，西市場主展區國華街側的策展規畫，會優先考量並確保觀展者的安全，以服務性機能攤位進駐為主，預計11日起進場布展。

文化局 議員

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