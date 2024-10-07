用生命送餐？外送員站怪手鏟斗上運送餐點 嘉縣府：移請主管機關裁處

有民眾在社群網路PO「外送員搭怪手送餐」影片，畫面中有名外送員站在怪手鏟斗上，雙手緊抓住鏟斗，戴著安全帽，身上沒有任何安全措施，搭怪手送餐畫面怵目驚心，影片備註「用生命在送餐」，疑似地點是在嘉義縣水上鄉南靖溪底工地，因工作人員不方便出去買餐才點外送。

嘉義縣水上鄉南靖溪近日在進行溪底疏濬工程，工人因施工不方便外出用餐，便透過手機叫外送，影片中有名外送員站在怪手鏟斗上，一手拎著餐點一手緊緊抓住怪手，從堤防上被怪手運送到施工現場，旁邊的工作人員指揮怪手司機小心操作，喊著「再下來些！再下來些」、「這樣就好！這樣就好！」，即使快接近地面，外賣小哥也緊抓住怪手，可見得這份餐送得十分膽戰心驚。在接過現鈔後完成送餐，但也要再搭怪手慢慢回平面道路。

外送員臉書平台網友熱議，「別拿生命開玩笑，除非你在拍戲」、「玩太大了」、「熊貓外送員都被要求要“屎“命必達！做不到就給警告信停權」、「不知道這個是罰熊貓還是罰外送員，又或是罰怪手人員要求危險外送？」；其他外送員看了事發影片也表示，這樣很不安全，通常這種訂單，送到後會請對方自己上來拿。

工人表示，都會騎車出去買餐點，或熟悉的便當店外送，不太會點外送。

嘉義縣政府表示，用怪手等相關的動力機具載人，不論工程廠商和外送員都有安全性及違法疑慮；可依違反職業安全衛生法論處，因權屬勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，將移請該管機關查處。