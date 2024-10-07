台南推銀髮友善餐廳 鼓勵做好吃易嚼料理30家響應

台南市衛生局與台南市營養師公會、餐飲業者合作推廣「銀髮友善餐廳」活動，鼓勵餐飲業者推出美味又易於咀嚼、吞嚥料理，滿足長者用餐需求，已有30家餐飲業者參與。

市長黃偉哲今天出席「銀髮友善．呷出台南味」記者會致詞表示，隨著年齡增長，長輩在咀嚼與吞嚥方面會開始面臨難題，不僅影響生活品質，還可能增加健康風險。

黃偉哲表示，適合長者食用的餐點要容易咀嚼、好消化，因此由衛生局推廣製作適合長者健康飲食觀念，確保長者都能安心享用美食，創造更安心、友善用餐環境。

他說，期盼更多餐廳及餐飲業者加入銀髮友善餐廳行列，為長者提供更多安全、健康、美味飲食選擇，讓台南不僅是文化古都，更是長者健康幸福生活城市。

台南市政府衛生局長李翠鳳表示，截至民國113年8月底，台南市65歲以上人口已達35萬8657人，占總人口19.29%，長者隨著年齡增長，咀嚼與吞嚥功能逐漸不如以往順暢，這些小問題影響生活品質，更會增加健康風險，因此推廣「銀髮友善餐廳」活動，目前已有30家餐飲業者參與。

李翠鳳指出，台南市衛生局社區營養推廣中心攜手合作餐飲店家與社區據點，開發一系列食譜衛教單張、海報，提醒民眾如何選擇及製備適合吞嚥料理，將飲食質地調整知識落實到日常生活，透過六大類食物軟化技巧，讓料理在保持色香味俱全同時，也能滿足長輩咀嚼與吞嚥需求。

她說，凡餐廳有提供適合長者的較軟食物，皆可透過線上申請「銀髮友善餐廳」標章，也期望未來有更多餐飲業、據點或團膳業一同響應結盟。