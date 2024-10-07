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國內首座民間文物修復中心開幕 朝天宮以國際規格永續文資

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲科大教授林煥盛說明如何幫朝天宮修復國寶級文物。記者蔡維斌／攝影
雲科大教授林煥盛說明如何幫朝天宮修復國寶級文物。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮典藏文物豐富，多達1萬5千多件，有「小故宮」之稱，為妥善維護珍貴文物，設立國內第一座宮廟自設的文物修復中心，委請雲科大文資維護系師生進駐，將引進新設備、技術，對文物展開修護，讓該中心成為雲科大的實習教室，同時也讓文物獲得妥善維護長存，文物修護中心今天揭牌啟用，讓朝天宮文物管理邁向新的里程碑。

被視為台灣媽祖信仰最具代表性也是朝天宮典藏乾隆32年出版的《天后昭應錄》今天首度亮相，台灣媽祖信仰專家也是空大教授蔡相煇說明此書緣由指出，媽祖信仰最早的記錄本為康熙年間《天妃顯聖錄》，後來乾隆延續改版為《天后昭應錄》，據調查當今世上只剩3本，兩本分別收藏在廈門圖書館及美國國會圖書館，另一本則為朝天宮典藏，這是當今台灣媽祖信仰最具代表性的史籍文錄。

北港朝天宮典藏文物逾1.5萬件，包含彩繪文書、陶瓷爐鼎，包羅萬象琳瑯滿目，其中不少為官方列冊文資，被譽為民間「小故宮」，今逢建廟330年周年，廟方董事會決議全面修整所有文物，日前與雲林科大文資修系簽訂合作備忘錄，今天由董事長蔡咏鍀率全體董監事、縣府及台灣媽祖信仰專家蔡相煇、文史學者紀雅博等人共同主持「朝天宮文物修復中心」開幕，也讓朝天宮鎮廟三寶之首的《天后昭應錄》首度亮相。

董事長蔡咏鍀說，朝天宮文物豐富，尤其鎮廟三寶「天后昭應錄」、「樹壁和尚缽」及「寶印」，對台灣宗教發展史而言，十分珍貴，廟方為全面修整文物成立國內首座宮廟自設的「古物修復中心」，未來雲科大教授林煥盛率領師生進駐，在廟修復文物也學習文物，更認識媽祖信仰文化，透過「古物醫生」的技術，為下一代把台灣民間珍貴文物永續長存。

包括蔡咏鍀在內許多董監視和文史工作者首次一覽《天后昭應錄》真本，甚為感動，雲科大教授林煥盛說，《天后昭應錄》共90多頁，因年代已久，部分頁面已剝損，將引進科學保存法及日本最新技術，包括選紙、裝訂繩線都嚴選接近原冊材質，以修舊如舊方式讓這本珍貴的書冊恢復原貌，未來學生將以該中心為學堂進駐研習，

走進朝天宮文物館，包括清代的香條、日治時期北港媽祖大殿的雲龍壁畫、百年茄冬入石柳香爐，清代轎班服等數百件文物，件件珍貴，目不暇給，首批修復除《天后昭應錄》，接著台灣國寶陳玉峰手繪法會掛軸及清道光26年北港進香進香旗等陸續展開修復，為廟宇文物保存與傳承樹立新典範。

北港朝天宮創設國內首座文物修復中心，期待「文物醫生」進駐用國際規格把朝天宮文物永續於後。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮創設國內首座文物修復中心，期待「文物醫生」進駐用國際規格把朝天宮文物永續於後。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀說明文物修復中心創設的緣由，並期待「文物醫生」進駐用國際規格把朝天宮文物永續於後。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀說明文物修復中心創設的緣由，並期待「文物醫生」進駐用國際規格把朝天宮文物永續於後。記者蔡維斌／攝影
國內第一座宮廟自設的文物修復中心今天開幕啟用=方記者蔡維斌／攝影
國內第一座宮廟自設的文物修復中心今天開幕啟用=方記者蔡維斌／攝影
走進北港朝天宮歷史文物走廊展出數千件珍貴文物，令人驚艷，有「小故宮」美稱。記者蔡維斌／攝影
走進北港朝天宮歷史文物走廊展出數千件珍貴文物，令人驚艷，有「小故宮」美稱。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮歷史文物走廊展出數千件珍貴文物，有「小故宮」美稱。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮歷史文物走廊展出數千件珍貴文物，有「小故宮」美稱。記者蔡維斌／攝影
相傳全球僅剩三本乾隆32年印製也是台灣唯一的「天后昭應錄」首次公開亮相。記者蔡維斌／攝影
相傳全球僅剩三本乾隆32年印製也是台灣唯一的「天后昭應錄」首次公開亮相。記者蔡維斌／攝影
修復朝天宮三寶之首寶「天后昭應錄」，從紙張到染料等選擇十分嚴謹，以國際規格日本技術進行修復。記者蔡維斌／攝影
修復朝天宮三寶之首寶「天后昭應錄」，從紙張到染料等選擇十分嚴謹，以國際規格日本技術進行修復。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 文物

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