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工程延宕影響台灣設計展 南市市場處：11日可點交布展

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣設計展26日在台南登場，主展場之一的西市場仍在進行周邊街廓整體改建工程，南市府確定展前無法完工。圖為國華街側攤商位置。圖／市議員陳怡珍提供
2024台灣設計展26日在台南登場，主展場之一的西市場仍在進行周邊街廓整體改建工程，南市府確定展前無法完工。圖為國華街側攤商位置。圖／市議員陳怡珍提供

2024台灣設計展26日在台南登場，主展場之一的西市場仍在進行周邊街廓整體改建工程，市府確定展前無法完工，多名議員今質詢說，整體狀況根本無法跟設計展結合、甚至安全有疑慮，攤商無法回歸做生意，市府負責策展及場地管理單位卻在互踢皮球；經發局表示，11日會點交給文化局布展，國華街側攤商位置會先當服務中心。

市議員陳怡珍說，西市場周邊街廓整體改建工程原本8月底就應該要完工，去拖到現在仍未完工，台灣設計展26日即將上路，不僅攤商無法回歸做生意，且現場根本就還是工區，西市場整體狀況根本無法跟設計展結合，甚至安全也有憂慮。

市議員沈震東提到，西市場外廓施工圍籬目前總算拆除，但展區散步步道、西門商場的廁所等竟仍是未完工或封閉狀態，設計展開展在即，負責策展的文化局、場地管理的市場處與財稅局卻在互踢皮球。

沈震東也要求市府，再次盤點周遭工程進度與確認基礎設施的管理權責，別讓設計展從台南400壓軸亮點變成汙點。

經發局坦言，西市場周邊街廓整體改建工程在設計展前確定無法全部完工，但最慢11月底前會完成，攤商則可望在12月進駐；台灣設計展主要仍以西市場古蹟本體為展區，尚未完工的展區步道、國華街側等會在11日完成頂版及隔間板，並點交由文化局進場布展。

文化局則表示，針對西市場主展區國華街側的策展規畫，會優先考量並確保觀展民眾的安全下進行，以服務性機能攤位進駐為主，像是服務中心、郵局及救護站等，預計11日起會進場布展，屆時依市場處點交情況調整並全力配合，提供民眾一場驚豔的設計盛事。

台南 攤商 文化局

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