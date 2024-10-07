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2024南瀛國際民藝節大匯演盛大登場 吸逾3000名觀眾欣賞

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

2024南瀛國際民俗藝術節—「開幕國際團隊大匯演」6日在南瀛綠都心公園盛大登場，由18國21組所集結而成的國際表演團隊，在舞台上展現各具特色的文化表演，成功吸引了逾3000名觀眾共同欣賞。

臺南市長黃偉哲表示，2024南瀛國際民俗藝術節不僅是多國文化交流的象徵，更具有疫情過後各國重新團聚的歷史性意義。他感謝所有參與的表演團隊，並強調這是一個珍貴無比、絕無僅有的大好機會，許多從各國遠道而來的獨特傳統歌舞，即使出國民眾也不見得可以欣賞得到，誠摯邀請全國民眾把握一起共同見證世界各地民俗藝術的好時機。此外，也希望藉由這場盛會讓台南再次成為全球文化交流的重要舞台，期待未來各國間能有更多國際交流合作機會，持續為推動文化藝術發展而努力。

南市文化局說明，此次匯演團隊包括有來自日本、南韓、尼泊爾、泰國、菲律賓、馬來西亞、蒙古、波蘭、拉脫維亞、保加利亞、塞爾維亞、斯洛伐克、義大利、波多黎各、紐西蘭、巴拉圭、智利及阿爾及利亞的藝術表演者，各國憑藉著短短幾分鐘的精華演出，共創超過一個半小時高潮不斷的視覺盛宴，讓觀眾能夠一次大飽眼福，欣賞到多國國際團隊所帶來的文化藝術魅力。6日國際團隊大匯演，從日本的傳統太鼓到巴拉圭的頂瓶舞，還有來自許多亞太地區的傳統歌舞，豐富多元的演出完美將不同文化的精髓緊密相連，展現出全球文化交織的美麗產物。此外，首次到訪的巴拉圭、智利、阿爾及利亞等國家其獨特風格的演出，更是讓觀眾大開眼界、讚不絕口。

聚傳媒

團隊 臺南 藝術節 觀眾

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