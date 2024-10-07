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貴賓伴手禮公開！國慶焰火移師雲林 復刻世界首支保溫瓶特製國慶版

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國慶焰火首度在雲林舉辦，雲林縣政府公布貴賓伴手禮內容，有結合在地農特產品，及北港朝天宮福袋的「雲林良品」禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的特製國慶保溫瓶。圖／雲林縣政府提供
國慶焰火首度在雲林舉辦，雲林縣政府公布貴賓伴手禮內容，有結合在地農特產品，及北港朝天宮福袋的「雲林良品」禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的特製國慶保溫瓶。圖／雲林縣政府提供

國慶焰火首度在雲林舉辦，雲林縣政府公布貴賓伴手禮內容，有結合在地農特產品，及北港朝天宮福袋的「雲林良品」禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的特製國慶保溫瓶，縣長張麗善表示，伴手禮呈現台灣糧倉、文化傳承、職人好物的精神，陪伴貴賓歡度國慶。

為迎接國慶焰火施放當天的貴賓，雲林縣政府特製3千多份貴賓伴手禮，包括結合縣內稻米、醬油、地瓜、咖啡、毛巾等農特產品，與朝天宮福袋的宗教文創小物，所設計出的「雲林良品」貴賓禮盒。

縣府表示，雲林良品禮盒精選在地農特產品店家，包括「西螺鎮農會、斗南鎮農會及大埤鄉農會的米磚」、「VDS活力東勢胡蘿蔔汁」、「丸莊、瑞春及大同醬油」、「蜜蜂工坊及蜜蜂故事館國產蜂蜜」、「元進莊滴雞精」、「虎尾鎮農會虎霸王花生」、「詠統生技黑蒜頭」、「阿甘薯叔地瓜脆薯」，並集結嵩岳咖啡莊園、青山坪咖啡農場、巴登咖啡專賣店、山海關珈琲莊園、江鳥咖啡、劍湖山世界、雲林縣古坑鄉農會、山妍慕夏莊園及TGC台灣咖啡莊園等9家國際知名咖啡。

除雲林良品禮盒，雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室復刻世界上第一支保溫瓶的樣式，特製雙十國慶保溫瓶，瓶身上有經典的三條紋設計，搭配雙蓋飲用方式，並採用頭層牛皮皮帶作為提袋。

張麗善表示，國慶焰火伴手禮呈現台灣糧倉、文化傳承、職人好物的榮耀，為中華民國生日獻上最道地雲林味，用雲林最美的人情味陪伴貴賓歡度國慶之夜。

國慶焰火首度在雲林舉辦，雲林縣政府公布貴賓伴手禮內容，有結合在地農特產品，及北港朝天宮福袋的「雲林良品」禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的特製國慶保溫瓶。圖／雲林縣政府提供
國慶焰火首度在雲林舉辦，雲林縣政府公布貴賓伴手禮內容，有結合在地農特產品，及北港朝天宮福袋的「雲林良品」禮盒，並復刻世界上第一支保溫瓶樣式的特製國慶保溫瓶。圖／雲林縣政府提供

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