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重陽節到府送禮 南市七股公所探視百歲人瑞贈禮金

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
重陽節將至，南市七股區今探視百歲人瑞贈禮金、禮品。圖／七股區公所提供
重陽節將至，南市七股區今探視百歲人瑞贈禮金、禮品。圖／七股區公所提供

重陽節將至，台南市七股區公所今天探望當地百歲人瑞，由區長李佳隆代表市長黃偉哲贈送重陽節敬老禮金、禮物，祝福人瑞健康如意。

七股區今年百歲人瑞有玉成里黃陳麦(100歲)、樹林里黃劉金氤(102歲)、黃王金玉(103歲)、三股里張景良(105歲)、李黃覹（100歲）、中寮里李花盆(104歲) 與大潭里吳挽(101歲)。李佳隆在陳清文、黃寶田、黃仙立、許全田、陳中正等多名里長陪同探視，獻上最誠摯祝福。

七股公所說，南市府對於今年百歲人瑞分別致贈人瑞禮金、金鎖片等禮品。剛好滿100人瑞，市府致贈每人重陽節敬老禮金1萬元及匾額、總統府致贈金鎖片和敬老狀。逾百歲人瑞，市府致贈重陽節敬老禮金1萬元及微電腦多功能萬用鍋、總統府致贈金鎖片。另台南市議會更加碼贈送每名百歲人瑞除濕機一台。

李佳隆說，七股區今年領有重陽禮金人數為4876人，本區百歲人瑞就多達10人(其中1人現住地區)，顯示出七股區非常適合長者安居。區內設有11個社區照顧關懷據點、3間日間照顧中心及佳里榮家，提供長者就近照護資源。

重陽節將至，南市七股區今探視百歲人瑞贈禮金、禮品。圖／七股區公所提供
重陽節將至，南市七股區今探視百歲人瑞贈禮金、禮品。圖／七股區公所提供

台南 總統府 重陽敬老金 重陽節

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