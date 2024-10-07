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台南耗資最高校舍、地下停車場 13.2億元襯托全國低碳示範區

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區九份子國中小二期校舍及地下停車場，今天動土。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區九份子國中小二期校舍及地下停車場，今天動土。記者鄭惠仁／攝影

台南市安南區人口快速成長，九份子更是發展迅速，為因應教育及停車等需求，增建2期校舍，並利用操場設置地下停車場，今天動土。市長黃偉哲表示，工程經費13.2億元，預計2027年完工，未來不僅增加入學名額提供學生優質環境，且可提供361個停車位，增加民眾生活便利性。

黃偉哲說，安南區九份子國中小位於低碳示範區，是台南首座九年制中小學校，此區擁有自然生態，生活環境舒適，近年來人口快速增長，就學及停車等民生需求也隨之提升，市府合併興建校舍及地下停車場，降低對社區干擾，且精進公共設施品質。另，安南區全民運動場館將於明年完工，2027年台南都會區北外環道路系統也將完成，整個九份子重劃區將成為南市的未來新星。

交通局長王銘德指出，市府在校舍二期工程規畫中，成功爭取到交通部前瞻基礎建設計畫的補助，中央提供4.2億元資金，加上市府的4.7億元自籌款，此地下停車場的建設，將提供社區停車需求，大幅提升生活便利性。

教育局長鄭新輝說，為滿足九份子重劃區就學需求，市府撥款4.3億元建設兩棟四層樓校舍，將大幅增加學校的學生容量，並有效解決學區內的教育資源不足問題，為當地學生提供更優質的學習環境。

校長康晉源表示，110學年度創校以來，學校持續取得優異的教學成績，首屆九年級畢業生在會考中的表現更是卓越，深受家長信賴。新增的校舍將作為國中部專用，原有校舍則留給國小部使用，以減少兩個學制之間的相互干擾，有效提升學習質量。同時，校內的草地操場也將升級為6道200公尺的PU跑道，為學生及社區民眾提供更好的運動設施。

停車場 台南 重劃區 黃偉哲

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