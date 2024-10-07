內政部辦「致敬城鄉魅力大賞」 台南拿7大獎項、居6都之冠

內政部國土管理署舉辦的「2024致敬城鄉魅力大賞」今天在台北松山文創園區2號倉庫頒獎，台南市拿7大獎項，得獎數量六都第一。市長黃偉哲希望未來中央也能繼續支持台南推動景觀改造，一起將台南變得更美、更好。

都發局長徐中強指出，台南市每年積極爭取內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」經費補助，打造出新營嘉南大圳水岸廊道、玉井虎頭山運動公園、永康甲頂里公園等指標景點，不僅美化了城市面貌，更提供了優質的休閒空間。另外也持續爭取經費辦理台南築角、綠社區培力等社區營造計畫，打造小而美的社區景緻。

「2024致敬城鄉魅力大賞」台南市榮獲獎項有政策型計畫優等2案，包含玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善、新營區綠圳步道延伸計畫-新營醫院及綠都心公園段；競爭型計畫佳作為台南市新化風情小鎮-嘉南大圳周邊環境改造、社區營造型計畫佳作2案為台南市綠社區培力計畫-七鯤鯓歹銅古社故事巷、台南築角計畫-再見。綠洲；城鎮風貌計畫整體執行績效、環境景觀總顧問輔導成果各獲得1座「城鄉金讚獎」。

都發局表示，台南市城鎮風貌改造計畫表現卓越，整體執行績效獲得致敬城鄉魅力大賞獎項，為內政部國土管理署對台南市城鎮風貌計畫推動成果及市府同仁努力的肯定；未來市府團隊將繼續爭取中央經費補助，提升台南公共景觀品質，創造優質居住環境。