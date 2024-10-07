台南鹽洲抽水站啟用 永康區防洪添助力

台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算，興建永康區鹽洲抽水站，今天舉行竣工啟用典禮；抽水站集水範圍達97公頃，可改善鹽行、鹽洲等地區淹水情形。

台南市長黃偉哲致詞表示，鹽洲抽水站完工後每秒最多可抽排26.25噸水，對永康地區民眾生命、安全及財產將會帶來更大保障，但政府力量有限，面對極端氣候，民眾也應配合定期疏通自家附近溝渠，保持暢通不阻塞，因為抽水站量能再大，如果溝渠阻塞的話，成效也是不彰。

台南市政府水利局提供資料指出，永康鹽洲地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，導致地表雨水難以排除，必須以機械方式進行抽排，水利局向國土管理署爭取全額經費補助約新台幣3.94億元，興建總抽水量每秒26.25噸鹽洲抽水站，集水範圍達97公頃，保護人口約4500人。

水利局補充，鹽洲抽水站為台南首座設置迴流系統抽水站，透過迴流系統蓄積水量並循環流動，可讓抽水機組於平時保養期間能進行實際抽水測試，並適時調整機組設定，使抽水機組能維持在最佳狀態，發揮最優效能。

水利局指出，鹽洲抽水站站體為地下2層及地上2層結構，取消傳統鋼筋水泥圍牆設計，改以矮灌綠籬圍繞，搭配站區南側預定開闢公4鄰里公園及太陽光電設施，將抽水站打造為可供民眾休憩的綠色開放空間。