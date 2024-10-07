國際扶輪社捐贈獎助金 助台南提升登革熱防治量能

依據衛福部疾管署資料顯示，台南截至今年9月底，登革熱境外移入病例已累計20例，雖與往年相比有上升趨勢，所幸疫情並未擴散，但也不可輕忽；台南東南扶輪社與7處國際扶輪社共同捐贈200萬，推動登革熱社區防治訓練課程，今天辦理捐贈儀式，由市長黃偉哲頒發感謝狀。

黃偉哲表示，隨著天氣轉涼，登革熱疫情才會逐漸趨緩，但有天助也要人自助，登革熱防治仍仰賴全民總動員，尤其下過雨後家戶應落實「巡、倒、清、刷」，才能治標又治本；後續也會與扶輪社密切合作，透過公私協力讓城市及生活環境更美好。

衛生局說明，台南市截至9月底，境外移入病例已累計20例，有鑒於去年登革熱疫情經驗，瞭解天溝、樹洞等高處皆可能是登革熱病媒蚊孳生溫床，因此，除登防中心自製天溝巡查棒外，扶輪社也捐贈加碼數量，讓每個志工隊都能擁有防疫利器，探查高處積水點。

衛生局呼籲，登革熱防疫工作不間斷，尤其，風雨過後請民眾應主動落實清除病媒蚊孳生源，清除戶內外不需要的積水容器，盡量穿著淺色長袖衣褲及使用防蚊液等個人防蚊措施，積極採取防治措施，避免疫情擴大。

此次，台南東南扶輪社與國際扶輪3470地區、國際扶輪3670地區、菲律賓馬尼拉聖米格爾扶輪社、台南鳳凰扶輪社、台南億載扶輪社、台南大員扶輪社及台南安平扶輪社等，捐贈逾200萬，提供台南辦理社區及民眾教育訓練，協助將登革熱防治觀念深入社區，讓防疫更有底氣。