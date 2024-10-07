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斗六通虎尾高鐵聯絡道改善通車 汽機車分道更安全

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六通往虎尾高鐵站的145乙線公路改善工程完工通車，管線地下化並增設機車道，行車更安全。記者蔡維斌／翻攝
斗六通往虎尾高鐵站的145乙線公路改善工程完工通車，管線地下化並增設機車道，行車更安全。記者蔡維斌／翻攝

雲林斗六通往虎尾高鐵、國道1的主要道路145乙線，從斗六台1丁線到虎尾145線全長約9公里，縣府爭取共約2.5億元全面整修路面與美化、電桿地下化及增設機車道等工程，今天舉行完工通車儀式，提供斗六通往虎尾一條舒適安全又便捷的道路，民眾說，過去快慢車同道，大小車搶道很危險，如今車道重新規畫，安全有感。

145乙線又稱「斗六聯絡道」，路經虎尾、莿桐等地，是高鐵雲林站通往斗六、國道的交通命脈，全長超過9.08公里，尤其該路直通雲林科技工業區，大型車進出頻繁，當地民眾說，過去道路單向只有快車和慢車道，機車很怕大車爭道，安全堪慮，多年前莿桐和虎尾居民陳情期能改善。

縣府交工局指出，公路資料顯示，該路的單日車流量約9000輛，流量頗大，尤其大型車行駛數量多，加上原道路舖面已達10年以上使用年限，縣府爭取改善，獲中央補助2億元加上縣府自籌，共斥資2.5億元牛年多前動工進行改善工程。

縣府交通工務長局汪令堯指出，工程全長9.08公里，除將原有25公尺寬路面重新鋪設，車道也重新配置，除單向1快車1慢車，再增設1機車道，鄰近住宅區的路段設置人行道，此外，全線管線地下化、打開145乙線天際線，讓用路人不用飽受車輛爭道之苦。

今天由雲林縣長及多位議員、代表共同主持通車，張麗善細說十多年前她擔任立委爭取該路變更設計的過程，堅持從跨越國道改成穿越國道，如今帶動了沿線地價漲價，她期盼該道再度改善後，帶給民眾更加便捷、舒適又安全。

當地民眾說，車道重新配置更安全，也符合地方需求，大家有感。

斗六通往虎尾高鐵站的145乙線公路改善工程完工通車，管線地下化並增設機車道，行車更安全，今天由雲林縣長張麗善主持通車儀式。記者蔡維斌／攝影
斗六通往虎尾高鐵站的145乙線公路改善工程完工通車，管線地下化並增設機車道，行車更安全，今天由雲林縣長張麗善主持通車儀式。記者蔡維斌／攝影
斗六通往虎尾高鐵站的145乙線公路改善工程完工通車，管線地下化並增設機車道，行車更安全，今天由雲林縣長張麗善主持通車儀式。記者蔡維斌／攝影
斗六通往虎尾高鐵站的145乙線公路改善工程完工通車，管線地下化並增設機車道，行車更安全，今天由雲林縣長張麗善主持通車儀式。記者蔡維斌／攝影

國道 斗六 車道

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