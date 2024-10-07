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正是產期 台灣好行菱波官田線送限量菱角好康
進入台南官田菱角產期，不時可見農民菱田忙碌，台灣好行菱波官田線搭上在地農產特色，本月推出搭乘送限量菱角好康，乘客只要搭乘就有機會免費品嘗。
可口菱角像極了蝙蝠，近年來不少人將兩者畫上等號搞kuso，西拉雅國家風景區管理處靈機一動也順著這股風潮搭配菱角行銷台灣好行菱波官田線。
西拉雅風管處說，這次台灣好行菱波官田線與當令菱角推廣結合，每天限量20包，遊客只要10月12、13日、19、20日搭乘，就有機會免費品嘗到官田菱角。
另外，現在只要持電子票證搭乘台灣好行享半價優惠，活動至明年8月31日止，也可至KKDAY、深旅慢遊網站、旅遊達人網和QYOU趣優各平臺購買台灣好行菱波官田線超值專屬套票，向特約商店出示套票再享獨家好康折扣。
西拉雅風管處處長徐振能說，官田菱角產量全國居冠，其剛採收時的顏色較為暗紅，直至接觸空氣後則會逐漸變成所熟悉的黑色，現正值菱角期，處處可見菱農們置身於菱角田忙著採收紅菱的田園景象，秋天來官田賞遊正是時候。
遊客也可搭乘台灣好行菱波官田線，低碳旅遊慢遊尖山埤渡假村、官田遊客中心、隆田車站鄰近的chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館等特色景點走走，更多訊息可瀏覽西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁。
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