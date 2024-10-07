台南新市毛豆節19日登場 農會今辦毛豆100新產品發表會

台南市新市區農會今天舉辦「臺南400，毛豆100」新品發表會，展出富含膳食纖維的「陽光纖豆捲」等新產品，宣傳已舉辦16年、19日登場的毛豆節活動。

毛豆節19日下午4點半到晚上8點半在新市區三舍保濟殿前廣場舉辦，有多樣毛豆產品展售，還有與黑橋牌聯名的毛豆香腸，與台南大福名店金桃家草莓大福聯名推出毛豆大福。

現場還有毛豆及有機堆肥食農教育攤位、毛豆DIY、青農市集及在地學童及毛豆公主演出，營造「最日式的產業文化祭典」。另慶祝毛豆節即日起到19日，新市農會超市購買毛豆系列產品「享有今年最大優惠」。

新市農會總幹事李美嬅表示，今年毛豆因連續風雨產量少很多，不過農會加工需要的量仍足夠。今年新市農會與台南在地老牌名店「明新食品」合作，聯名推出富含膳食纖維的「陽光纖豆捲」，歡迎品嘗。

李美嬅表示，此次與明新食品聯名，希望兩間在地老店的聯名，將明新的烘焙技術及新市農會優質的毛豆結合，創造出屬於台南在地的經典產品。這次陽光纖豆捲於中秋節檔期推出，限定2000盒1個禮拜內銷售完畢，是對農會最大的肯定。