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2025全運會吉祥物首度曝光 雲朵變化成的精靈超吸睛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影
明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣承辦2025年全國運動會，縣府以「雲林競艷 精彩無限」為主題，今天發表活動吉祥物、主題曲、主視覺，以「雲」的意向為主體，象徵各選手在競技場上創造巔峰，體育署副署長房瑞文感謝縣府以「辦喜事」的心情籌辦全運會，體育署會全力協助讓活動盡善盡美。

全國運動會將於2025年10月18日至23日在雲林縣舉辦，縣府今天發表吉祥物、主題曲、主視覺，相關設計以「雲林競艷 精彩無限」主題做延伸，主題曲「雲林競艷」是由雲林子弟創作歌手李晉瑋編寫詞曲，以搖滾曲風融合競賽過程的熱血及慶典般的熱鬧，展現運動員努力不懈的精神，成就自己、榮耀家鄉。

明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」，雲林縣長張麗善表示，「雲寶弟」頭上戴著雲林在地農產咖啡豆，頭髮天藍色，點綴雲彩流動的紋路，「雲寶妹」頭戴雲林農產蒜頭，頭髮是夕陽的色彩，咖啡、蒜頭等農特產代表雲林縣為全國最重要的農產品產地，藉此邀請全國民眾來雲林作客為選手加油，欣賞雲林的美景、品嚐雲林美食。

雲林縣上一次辦理全國運動會是在民國94年，睽違20年再次承辦，縣府教育處長邱孝文表示，將藉由辦理2021年全中運的成功經驗，整合縣府各局處及學校量能，成立6部32組工作小組執行各項工作，提供來自全國各地頂尖運動員更優質的競技舞台、更貼心的服務、最高品質的觀賞環境。

房瑞文20年前就曾協助雲林縣舉辦全運會，如今雲林再度承辦，他對雲林縣以「辦喜事」的心情籌辦全運會表示感謝，承諾會全力協助，讓活動盡善盡美。

明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影
明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影
明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影
明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影
明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影
明年全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」今天首度曝光，象徵「雲朵變化成的精靈」。記者陳雅玲／攝影

吉祥物 運動 雲林

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