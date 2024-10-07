台南牡蠣養殖季開始 蚵農嘆成本漲報酬率降

台南牡蠣養殖季已開始，從四草、安平漁港到黃金海岸，隨處可見工人忙著製作蚵棚，但蚵農也嘆，萬物齊漲，從竹子到蚵苗都漲價，以平均成本計算，每個蚵棚超過1萬元，由於去年受病蟲害影響，虧錢多，期待明年起要收成的牡蠣能順利成長，有個好收成。

黃姓蚵農指出，一個蚵棚需要約45支竹子，每支6、7元，也都比去年貴。蚵苗也較去年漲了1、2元，1串蚵苗約23元，進口蚵苗則是1串27元，也較去年貴了1元；中蚵1籠1000元上下，有的是1100，較去年漲了100多元。由於各物料都漲，工錢也漲，最要命是缺工，加上浮具、鐵錨、鐵絲等費用，1個蚵棚的成本要超過1萬元。

而國產蚵架受到進口蚵衝擊，價格偏低，報酬率降低，若再收成不好就虧本了。以今年為例，能賺錢的只有3成，多數人都只能持平，賺個工錢，也期待新的一年能有好收成。

台南市曾文溪以南到二仁溪口牡蠣養殖從每年10月到隔年6月，10月起蚵農陸續將吊串著牡蠣的蚵棚拖至海域放養，但今年放養季一開始，遇上山陀兒颱風，蚵農都延緩放養，這幾天天氣晴朗，蚵農一大早就作業，而港濱、沙灘也隨處可見趕製蚵棚的工人，希望能在10月中旬前完成放養。