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嘉縣水上溪東公園翻新 翁章梁與村民紙飛機景觀平台擲紙飛機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣水上溪東公園紙飛機意象成新亮點。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上溪東公園紙飛機意象成新亮點。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉水上鄉忠和村溪東公園因缺乏管理、雜草叢生，縣府今年斥資500多萬元重新規畫，增設紙飛機景觀平台、山砲平台等，昨晚縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭與村民擲出紙飛機，象徵正式啟用。

翁章梁表示，今天落成看到社區裡不論大人、小孩都很歡喜，社區有這麼大的空間可以辦活動，平時居民也能在這裡聊天、休憩是很幸福的事情，還能遠眺美景，真正活絡社區，彼此的關係更加緊密，帶來很多好處。

鄉長林緗亭說，未來將會持續活化溪東公園，今年仙草節會在此舉行，公園周遭種植了麝香木、仙草，逐步打造成紫色山城。

縣府建設處表示，溪東公園因地形優勢舊稱204高地，規畫轉型成全齡親子公園，以部隊營地的形象作為設計概念，並運用公園地形設置紙飛機意象眺望平台，加強公園的主題性，盼能夠吸引社區以外的遊客成為新觀光亮點，總工程經費515萬4319萬元，整體內容包含全新景觀平台、重新配置既有街道、步道鋪面、修繕新設照明、景觀綠美化等工程。

建設處指出，工程在既有瞭望小平台的位置新設紙飛機平台，設置平台及扶手確保民眾不會從高地跌落，並在步道重要節點，以及景觀平台、山砲平台等增設照明設施，保障夜間散步安全性，另外更新步道系統，移除舊有枕木、踏石步道，讓長者、行動不便者可以不受限制行走、散步。

嘉義縣水上溪東公園景觀平台啟用，縣長翁章梁（左）與村民擲紙飛機啟用新亮點。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上溪東公園景觀平台啟用，縣長翁章梁（左）與村民擲紙飛機啟用新亮點。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上溪東公園景觀平台於細雨中啟用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上溪東公園景觀平台於細雨中啟用。圖／嘉義縣政府提供

林緗亭 鄉長 高地

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